Gelecekteki iPhone'ların Dünyayı Değiştirecek 10 Özelliği!

Bugün, ilk iPhone’nun tanıtılmasının üzerinden tam 10 sene geçti. Apple’ın büyük bir mucize gerçekleşmezse üretmeye devam edeceği seri, teknoloji tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birisi haline geldi. Peki bir 10 yıl daha geçerse yeni iPhone’lar dünyayı nasıl değiştirebilirler?

29 Haziran 2007’de ilk iPhone görücüye çıkmıştı ve kimse onun dünyayı nasıl değiştireceğini kestirememişti. On yıl içinde iPhone, parmak izinizi kullanarak anında ödeme sistemleri gibi öncü atılımlar yaptı. Şirket, haritalar, kameralar ve daha onlarca özelliği ile hala gözleri dolduruyor.

Apple bugüne kadar dünya çapında bir milyardan fazla iPhone sattı ve dünyadaki en değerli şirket haline geldi. Haliyle bu büyük başarının önümüzdeki 10 yıla nasıl yansıyacağını merak etmemek elde değil.

İşte önümüzdeki on yıl boyunca iPhone’nun dünyayı değiştirebilecek muhtemel yeniliklerinden en tutarlı olan 10 tanesi:

Hayatın Anahtarı:

Dokunuşlarla ödeme yapma işlemleri gittikçe önem kazanıyor ve insanlar, bu pratik yöntemlere alışıyorlar. Aslında güvenliğin tanımı kökten değişiyor ve bu durum göz alındığında, iPhone ile evinizin, otel odanızın veya aracınızın anahtarlarını istediğiniz yerde unutabilirsiniz. Hilton gibi bazı otel zincirleri halihazırda bu teknolojileri kullanmaya başladılar. Ayrıca akıllı ev teknolojileri ile ilgili Apple Home ürünleri arasında bir kapı kilidi satılmaya başlandı bile.

Dijital Kimlik:

Bir e-Passport'unuz varsa, muhtemelen zaten kimliğinizin bir mikroçipte saklandığı fikrine alıştınız demektir. Ya da ülkemizde bu sene başından beri dağıtılan çipli kimlikleri de düşünebilirsiniz. Artık tüm biletlerinizi ve kredi kartlarınızı iPhone'unuza depolayabildiğinize göre, fiziksel bir pasaport veya kimlik belgesi gereksiniminiz yavaş yavaş ortadan kalkacak.

iPhone, parmak izinizi tarama yeteneğine zaten sahip ve Apple, iris tarayıcısı gibi diğer biyometrik teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bir sonraki adım, iPhone'un kimlik belgesi haline gelmesi olacaktır.

Keyfinizin Kahyası, Evinizin Uzaktan Kumandası:

Apple, kullanıcıların ışıklarını ve ısılarını iPhone'larıyla kontrol etmesini sağlayan HomeKit yazılımının piyasaya sürülmesiyle birlikte "akıllı ev" için de vazgeçilmez işler yapmaya başladı. Sonunda bahçe hortumlarınız, evde beslenen hayvanınızın maması ve robotik elektrikli süpürgeler aynı şekilde kontrol edilebilecek.

Sanal Sekreter Siri:

Siri zaten oldukça akıllı bir hal aldı. Ancak Apple, yapay zeka teknolojisini geliştirmeye devam ederse çok daha iyisi için hazır olmanız gerek. Takviminize hiç randevu eklemenize gerek kalmayacak, Siri e-postalarınızı ve mesajlarınızı tarayacak, nerede olmanız gerektiğini ve oraya ulaşmanız için en iyi güzergahı önerecek hatta gideceğiniz yerde otomatik rezervasyon yapacak.

Dijital Doktor:

Fitbit'den Apple Watch'e kadar dijital sağlık denetimi büyük bir yol kat etti ve birçok kişi şu an kalori hesabını ve egzersiz düzenini takip edebiliyor. Fakat Apple’ın aldığı son patentler, kandaki glikoz miktarının ölçümünü bile mümkün olacağını gösteriyor. Potansiyel problemlerin ya da hastalıkların tespiti ise bambaşka bir boyut.

Arttırılmış Sanal Gerçeklik:

İnsanlar son yıllarda sosyal medya alışkanlıkları konusunda büyük değişim yaşadılar. Hayatımıza bir anda selfie denen bir şey girdi ve tanımı her geçen gün daha kapsayıcı hale geliyor. Sanal gerçeklik donanımları ve arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle deneyimlediğiniz bir sosyal medya düşünün… Apple tam da bunun peşinde.

Cep Kütüphanesi:

Ünlü bir tarihin nasıl inşa edildiği, dünyanın en yüksek dağının kaç metre olduğu gibi sorular için artık ilk başvurduğumuz yer internet. Ancak gelecekte bu bilgileri aramanıza bile gerek duymayacaksınız, çünkü artırılmış gerçeklik teknolojisi iPhone'unuzun kamerasını bir şeye çevirdiğinizde ihtiyacınız olan bilgileri doğrudan ekranınıza getirecek.

Modern Seyyah:

Gitmek istediğimiz yere ulaşmak için iPhone'un GPS'ini kullanmaya alışkınız. Ancak işe diğer tarafından bakın: Ofisinize yaklaştıkça bilgisayarınız açılacak, en sevdiğiniz müzik asansöre binerken oynamaya başlayacak ve reklam panoları size özel bir görünüm kazanacak.

Nikola Tesla Bunu Beğendi:

Apple, iPhone 7'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte kulaklık girişini tarihe gömecek cesurca bir adım attı. iPhone 8’in geç de olsa kablosuz şarj ile gelmesiyle iPhone’un kablolarla olan bağlantıları ortadan kalkıyor. Artık yakın zamanda bir yüzeye temas etmeden şarj olacak iPhone’lar için hazır olmanız gerekiyor.

Giyilebilir iPhone:

iPhone, fiziksel özelliklerini gittikçe kaybediyor. Cihaz ile kullanıcı arasındaki etkileşim dokunmadan verilen komutlara dönüşüyor. Belki önümüzdeki 10 yıl içince biraz zor ama belki son yıllarda, giyilebilir iPhone’larla tanışabiliriz. Kullanıcılar ses komutlarıyla -hatta beyin dalgalarıyla- etkileşime girerek cihazı kullanabilecek. Gerisini gözlüklerimiz, yüksek teknolojili lenslerimiz halledecek.