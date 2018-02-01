10 Yıl Önce Tanıtılan, Döneminin En İyi 6 Akıllı Telefonu

Bugün her ne kadar son teknoloji telefonlar kullanıyor olsak da bir zamanlar internete bağlanabildiği için 'akıllı' denilen telefonları da kullanmadık değil. İşte bu yıl onuncu yaşını dolduracak 6 akıllı telefon.

2008 yılı, akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlaması açısından oldukça önemli bir yıl olmuştu. Telefon piyasasına hala Symbian ve BlackBerry OS liderlik yapıyor olsa da dokunmatik ekranlı modellerin artması ile telefonların yeteneklerinin artacağı ve yeni platformların ortaya çıkacağı, birçok uzman tarafından öngörülmüştü.

Biz de hem bugünlere nerelerden geçerek geldiğimizi hatırlamak hem de günümüz akıllı telefonlarına yön veren ‘dede’ telefonları anmak için bu yıl 10. yaşını dolduran zamanının önemli telefonlarından bazılarını listeledik. Siz 2008’de hangi telefonu kullandığınızı ve hangi özelliklere sahip olduğunu hatırlıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

1- Apple iPhone 3G

İlk iPhone 2007 yılında tanıtılmış olsa da 3G bağlantısı, GPS’i ve App Store desteği olan ilk iPhone, 2008 model Apple iPhone 3G oldu. 3.5 inçlik ekrana sahip olan cihaz, 16GB depolama alanı sunuyordu ve 2MP’lik bir arka kameraya sahipti. iPhone 3G’nin genel tasarım çizgilerini ve sadeliğini günümüz iPhone’larında görmek hala mümkün.

2- BlackBerry Bold 9000

Research in Motion, Apple’ın iPhone ile telefon piyasasına dalmasına rağmen hala ABD’nin en iyi telefon üreticisi konumundaydı ve satışları çok iyi gidiyordu. Şirket, satışlarını daha da arttırmak için o güne kadarki en iyi telefonu olarak BlackBerry Bold 9000’i piyasaya sürdü. Cihazda 3G, Wi-Fi, GPS ve stereo hoparlörler gibi üst düzey özellikler bulunuyordu.

3- HTC Dream

Google, Android işletim sistemini 2007 yılında tanıtmış olsa da tüketiciler ilk Android telefonu görmek için Ekim 2008’e kadar beklemek zorunda kaldı. 3.2 inç ekrana sahip olan HTC Dream’de 4 fiziksel düğme, bir trackball ve bir kızaklı QWERTY klavye bulunuyordu. Gmail, Haritalar ve YouTube gibi birçok Google hizmetlerine bağlanan HTC Dream, açık kaynak kodlu olması ile teknoloji meraklılarının oldukça ilgisini çekmişti.

4- HTC Touch HD

HTC için 2008 yılı oldukça hareketli geçmişti. Şirket bir yandan Google ile iş birliğine giderek ilk Android telefonu üretme çalışmalarına girerken, bir yandan da kendi akıllı telefonunu üretmeye devam ediyordu. HTC Touch HD, Windows Mobile işletim sisteminin TouchFlo 3D arabirimi ile iPhone’un gerisinde kalıyordu. Cihaz 3.8 inç ekranı ile yarış içinde olduğu Apple’dan hem daha büyük ekran hem de daha yüksek çözünürlük sunsa da çoklu dokunmatik desteği bulunmaması, cihazı iPhone’un gerisinde bırakıyordu.

5- Nokia E71

QWERTY klavye denince akla ilk olarak BlackBerry gelse de Nokia E71 de döneminin en iyi cihazlarındandı. Metal bir gövdeye sahip olan cihaz çoğunlukla iş telefonu olarak görülse de Nokia, Symbian arabirimine iş ve kişisel kullanım olmak üzere iki farklı ana ekran seçeneği sununca, cihaz, tüm tüketicilere hitap etmiş oldu. Cihazda 3G, Wi-Fi, GPS, hızlı bir web tarayıcı ve Nokia Maps özellikleri bulunuyordu.

6- Samsung Omnia

Omnia, Güney Koreli teknoloji devinin Android ile yükselişinden önce tanıttığı son akıllı telefonlardandı. Dönemine göre oldukça şık bir tasarım sunan Samsung Omnia, 3.2 inçlik bir ekrana ve 5MP arka kameraya sahipti. Windows Mobile işletim sistemi tabanlı bir yazılım kullanan cihaz, aynı zamanda TouchWiz arayüzüne sahip ilk Samsung telefonlardandır.