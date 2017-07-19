10 Yıldır Üretilen iPhone Serisi Hakkında Araştırma

Teknoloji devi Apple’ın cep telefonunun tanımını değiştiren serisi iPhone, son 10 yıla damgasını vurdu. Bugüne kadar satılan bütün iPhone’ların 3’te 2’sinin hala kullanımda olduğu tespit edildi.

Apple, yıllardır üzerinde çalıştığı iPhone serisini ve tüketicilerini son iki yıldır fazla önemsemiyormuş gibi gözükebilir. Ancak firmanın 10 yıldır aralıksız olarak ürettiği iPhone modelleri, teknoloji sektörünün tamamına hem donanımsal hem de yazsılımsal açıdan sağlamlık konusunda ders veriyor.

Firma, serinin ilk telefonunu piyasaya sürdüğünden beridir geçtiğimiz Mart ayı itibariyle 1 milyar 163 milyon iPhone satmayı başardı. Pazar analizi şirketi Newzoo ise yaptığı kapsamlı bir araştırmaya göre satılan cihazların %62.6’sının hala çalışır durumda olduğunu söyledi. Bu da toplamda 728 adet iPhone’nun hala kullanımda olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak Newzoo, Apple’ın an itibariyle dünya genelindeki mobil cihaz siparişlerinin %25’ine sahip olduğunu belirtiyor. İlk bakışta bu rakam gözünüze ufak gelebilir, fakat Apple uzun zamandır yeni bir telefon çıkarmıyor. Şu anda kullanımda olan tüm iPhone'ların % 31,3'ü ise -yani 228 milyonu- Çin’de bulunuyor. ABD, 120 milyon cihazla (% 16.4) ikinci sırada yer alıyor.

İstatistiklere göre en çok kullanılan model ise %21’lik pay ile iPhone 6 olarak göze çarpıyor. ilk 5’in geri kalanı ise şu şekilde sıralanıyor: iPhone 6s (% 18), iPhone 7 (% 11), iPhone 6 Plus (% 9) ve iPhone 6s Plus (% 8).