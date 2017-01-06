100.000 Dolar Değerindeki Elmas Kulaklık!

Pahalı ve lüks ürünleriyle tanınan Onkyo, CES 2017'de bombasını patlattı: 100.000 dolarlık elmas kulaklık

Onkyo, daha önce Samsung ve Apple gibi firmalarla işbirliği yapmış ve altın kaplama iPhone veya mücevherlerle bezeli Samsung modellerini satışa sunmuştu. 2016 yılında 492 milyon dolar gelir elde eden Onkyo, Panasonic'in Ev Elektroniği departmanını da, 2015 yılında satında dev bir Japon firma.

Onkyo belki de en abartılı ürününü CES 2017'de tanıttı: 100.000 dolar değerinde bir kulaklık. Öncelikle şunu belirtelim: Kulaklığın elmaslarla bezeli olması dışında özel bir müzikal yeteneği yok.

Onkyo, Swarovski kristalleri gibi yan yollara sapmıyor. Kulaklığın üstündeki tüm mücevherler, yerkürenin derinlerinden çıkarılmış gerçek ve işlenmiş elmaslar. İki kulaklık modülü de, tam 20 karatlık elmaslarla donatılmış.

Çok fazla anlamı olduğunu düşünmesek de, söz konusu kulaklık tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş ve sonradan söz konusu elmaslar monte edilmiş. Garip ama gerçek: Kulaklığın 3.5 milimetrelik girişe sahip kablosundaki ses düğmesi de elmas.

Şunu düşünmeden edemiyoruz: Böyle bir kulaklığa sahip olan kişi, müzik dinlerken sokakta rahatça gezebilir mi? Hiç sanmıyoruz.