Honor, 100 Dolar Altında Satılan Play 7 Telefonunu Duyurdu

Huawei’nin alt markası Honor, yalnızca 94 dolarlık bir fiyattan 5.45 inçlik Android 8.1 destekli bir cihaz duyurdu.

Huawei’nin alt markası Honor, son dönemde birbirinden iddialı akıllı telefonlarla karşımıza çıkmaya başladı. Yapay zekanın gelişmesiyle bu sektöre yönelen şirket, bu sayede daha hızlı ve kaliteli akıllı telefonlar üretebiliyor. Şirket, şimdi de Android 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışan fiyat-performans modeli Honor Play 7’yi duyurdu. MediaTek MT6739 yonga setini kullanan cihazda 2GB RAM bulunuyor.

5.45 inç HD+ bir ekranla gelen telefonun arkasında 13 megapiksel tek bir kamera bulunurken, ön tarafta 5 megapiksellik nispeten günümüz standartlarının çok dışında bir kamera yer alıyor.

3020 mAh’lik bataryaya sahip cihaz, bu özellikleriyle beğeni kazanmasa da 94 dolarlık fiyatıyla tüm hatalarını telafi edebiliyor. 22 Mayıs’ta Çin’de satışa sunulacak cihaz, Mavi, Siyah ve Altın renkleriyle çıkış yapacak.

Honor Play 7 Teknik Özellikleri

5.45 inç (1440 x 720 piksel) 18:9 FullView 2.5D Kavisli Ekran

1.5GHz sekiz çekirdekli MediaTek MT6739 64-bit işlemci

PowerVR Rogue GE8100 GPU

2GB RAM

16GB depolama alanı (256GB’a kadar microSD kartla genişletilebilir)

EMUI 8.1 Arayüzü (Android 8.1)

Çift SIM (nano + nano + microSD)

13MP arka kamera

5MP ön kamera

3.5mm jak, FM Radio

146.5×70.9×8.3mm boyut

142g ağırlık

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS

3020 mAh batarya

Honor Play 7’nin şimdilik Çin’de satışa sunulacağı açıklandı. İlerleyen dönemde ülkemiz dahil diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.