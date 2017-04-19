BMW M4 serisinden yeni arabasını duyurdu. BMW M4 CS, hız ve güç tutkunları için geliyor.

Ülkemizde fazlasıyla sevilen BMW’nin yeni üyesi BMW M4 CS, sonunda tanıtıldı. Öncelikle arabanın muhteşem bir tasarımla geldiğini söylemeliyim. 100 km/s hıza yalnızca 3.9 saniyede çıkabilen M4 CS, 460 beygirlik motoru ile güç ve hız tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. BMW 4 serisine gelen yeni aracımızın motoru bir hayli sağlam gözüküyor.

Aracın gösterge panelinde maksimum hızı 280 km/s olarak limitlenmiş. Ancak siz siz olun, özel yollar dışında o hızlara çıkmaya asla çalışmayın. Bunu yapmak hem kendi canınızı, hem de karşıdan gelen kişinin canını hiçe saymak demektir. Ayrıca aşağıdaki habere konu olmanızı da istemeyiz :)

Toplamda 7 ileri, çift kavramalı otomatik şanzımanla gelen BMW M4 CS'te kardeşi olarak gözüken BMW M4 GTS’den farklı olarak arka koltukların bulunuyor. M4 GTS’den çok daha ince ve zarif bir tasarımı bulunan CS, deri koltukları, karbon fiber takviyeli plastik materyali ile son derece sağlam ve güçlü bir araç olarak gözüküyor.

Aracın videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aracın fiyatı şu anda açıklanmadı ancak M4 GTS’in 133.000 dolar barajından çok 100.000 dolar fiyatlarında olacağı düşünülüyor. Ancak aracın ülkemizde fiyatının çok daha yüksek olacağını düşünüyorum, 500.000 TL barajını muhakkak geçecektir.