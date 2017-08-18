100 Milyon Yıllık Bitki Mükemmel Korunmuş Halde Bulundu

Dinozorların hüküm sürdüğü çağlarda yetişmiş olan Cunoniaceae ailesine ait bitki, kehribar içerisinde mükemmel korunmuş halde bulundu. Kretase döneminde yetişmiş olan bitkiler, Araucaria ağacının dokuyu çok iyi koruyabilen özünün bitkiye dökülmesi sayesinde bozulmadığı verilen bilgiler arasında.

Oregon Devlet Üniversitesi Emekli Profesörü George Poinar Jr. ve birçok araştırmacının beraber yaptığı araştırmalarda, Myanmar'da çok iyi kehribar(amber) ile çok iyi bir biçimde korunmuş 7 bitki örneği bulundu. Araucaria olarak da geçen, bugünkü kauri çamının atası olarak bilinen ağacın özü sayesinde korunduğu belirtilen bitkilerin, çok iyi bir şekilde korunmuş olduğu ve adeta bitki canlıymışcasına dokuların görülebildiği ifade edildi.

"Myanmar'da bulunan örneklerden bazıları."

Dinozorların Araucaria ormanlarındaki çam ağaçlarına çarparak ağaç özlerinin bitkilerin üzerine dökülmüş olabileceğini belirten Poinar Jr., bugünkü kauri çamı gibi güçlü özler üreten ağacın özünün fosilleşip kehribara dönüşerek bitkileri koruduğunu belirtti. 7 bitki örneğinin 3.4 ile 5 milimetre aralığında boyutlara sahip olduğunu belirten araştırmacılar, bitki örneklerinin bugünkü Noel Çalısı olarak da bilinen "Cunoniaceae" ailesinin üyesi bir bitki türünün atası olabileceğini belirttiler.

"Bulunan bitki örneklerinin şu anki torunları, Avustralya ve Papua-Yeni Gine'de yetişen Yeni Güney Galler Noel Çalısı"

Şekil ve renk açısından Avustralya ve Papua-Yeni Gine'de yetişen Noel Çalısı'nın atası olabileceği belirten bitki türünün atasının, şu anki yetiştiği yerden hayli uzakta olan Myanmar'da bulunma sebebini Godwana tektonik levhasının ayrılmasına bağlayan araştırmacılar, bitkinin Burma(şu an Myanmar olarak bilinen) dahil tüm Malezya, Paleozoyik ve Mesozoyik dönemlerinde, kıtasal kayma ile kuzeye doğru başarılı bir şekilde ayrılan ve daha sonra yer değiştiren terranların yutulmasıyla oluştuğunu belirttiler. Araştırmacılar yeni bitki örneklerini hala aramaya devam ediyorlar.