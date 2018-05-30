2016 yılında hayatımıza giren 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' hakkında bugün dahi çok fazla bir şey bilemeyebiliyoruz. KVKK'nın resmi sitesi konuyla ilgili bir rehber hazırladı.

KVKK ile ilgili uyarı ve onay metinlerine en çok ATM'lerde ve mobil/internet şubesi üzerinden banka hesaplarımıza girerken rastlıyoruz. Onaylamamız için gelen metni onaylayıp geçiyoruz ve belki de olan bitenden haberdar dahi değiliz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu da bu durumun farkında olsa gerek ki web sitesi üzerinden “100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” isimli bir rehber hazırladı. Kişisel verilerinizi nasıl silebileceğiniz, bu konuda kuruma nasıl şikayette bulunabileceğiniz gibi aklınıza gelebilecek bütün sorulara yanıt verilmesi düşünülerek hazırlanan bu rehber, kafanızdaki soru işaretlerinizi giderecektir.

KVKK tarafından yayınlanan rehberi PDF formatında cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Umuyoruz oldukça detaylı hazırlanmış bu rehber gibi yine bürokrasiye dair bilmediğimiz detayların derlendiği rehberlerle karşılaşmaya devam ederiz.