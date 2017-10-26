100 Yıl Önce, Farklı Ülkelerdeki Gençler Nasıl Görünüyorlard

İnsanlık tarihinin teknoloji konusunda en çok ilerleme kaydettiği yüz yıllık bir dönemin içerisindeyiz. Savaşlar, buluşlar, küresellik ve internet devrimi kültürleri derinden değiştirdi. Bunu gözlemenin en güzel tarafı ise gençler olsa gerek.

Tarih boyunca dünyaya ya da bir kültüre hakim olan akımlar, her zaman o toplumun gençleri tarafından üretilmişlerdir. Bir dönemin en objektif yansımasına bakmak isterseniz, araştırdığınız dönemde genç olan insanların peşine düşmeniz gerekir. Gençlik bir şekilde daha basit ve daha büyüleyici bakış açıları sunuyor.

Kimileri savaş gördü, kimileri yoksulluk ve kıtlık, kimileri lüks ve modern hayatı dibine kadar yaşadı. Ancak gençler ve gençlik hep vardı.

İşte dünya çapındaki farklı ülke ve kültürlerden gençlerin 100 yıl önceki halleri:

Şimdilerde sadece kartpostallarda yaşayan 100 yıl önceki Cezayir gençleri:

Yazar Gustav Falke'nin kızları (solda), genç denizciler (sağda), Almanya:

Asya'nın komşu kültürlerinden Nepal (solda) ve Çin:

Solda okula giden bir genç kız, sağda balık tutmaya giden genç erkekler, İngiltere:

Solda İskoçya sahillerinde koşan gençler, sağda ise İrlanda'da çekilen ilk renkli fotoğralardan birisi:

Sağda Ege yöremizi andıran kültürel kıyafetleriyle Arnavutluk gençleri, solda ise büyüdüğünde Rahibe Theresa olarak tanınacak genç kız:

Solda balkonda dinlenen Maiko kızları, sağda ise bir okul üniforması tanıtımı için poz veren gençler, Japonya:

Solda Arjantinli işçi gençler, sağdaki ciddi görünümlü kız ise henüz 13 yaşında olan Frida Kahlo:

Solda modern çizgideki kıyafetleriyle iki genç kız, sağda ise şair F. Garcia Lorca'nın 16 yaş hali, İspanya:

Sağda ebeveynlerini taklit eden Estonyalı kızlar, solda ülkesi birkaç yıl sonra Alman işgaline uğrayacak Polonyalı kız:

Solda Yunan siyasetçi Konstantinos Mourikis, sağda Güney Kıbrıs'ta bir okulun bahçesi:

Macaristanlı gençler, dönemin modern kıyafetleriyle:

Solda ölümüyle 1. Dünya Savaşını başlatacak Avusturya Arşüdükü Franz Ferdinand'ın Oğlu Ernst, sağda Lüksemburg prenseslerinden Antonia:

Hindistanlı gençler kameralara poz verirlerken:

Solda Avustralyalı gençler ve solda komşusu olmasına rağmen dünyanın bir köşesinde bulunan Yeni Zelanda'nın yerlisi genç kız:

Solda henüz 16 yaşıdaki Walt Disney, sağda Kiowa kızıldereli kabilesine üye olan bir kız:

Belçika'nın ve 2. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın en zenginlerinden olan kardeşler, Leopold ve Louise:

İsviçre ve Finlandiyalı genç kızlar:

Solda Lacoste markasının kurucusu René Lacoste ve bir genç kız, Fransa:

BONUSLARIN KRALI: Kurtuluş Savaşı'ndaki Kafkas Cephesi'nin cengaverleri, Türkiye: