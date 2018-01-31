“100 Yıl Önce, İnsan-Şempanze Melezi Bir Canlı Geliştirildi"

Ünlü bir ABD’li bilim insanı, uzun zamandır söylentiler sonucunda tartışılan bir konu hakkıda, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. 1920’li yılların başında yapılan bir araştırma kapsamında insan ve maymun melezi bir canlı geliştirilmiş ve bu deney bütün dünyadan gizlenmişti.

1970’li yıllarda hayvan psikolojisine yönelik önce bir deney yapan, hayvanların kendilerini ayna karşısında tanıyıp tanımadıklarını araştıran psikolog Prof. Gordon G. Gallup, çalıştığı laboratuvarlardan birisinde, 1920’li yılların başlarında yapılmış bir takım deneyden bahsetti.

Florida eyaletinde bulunan Orange Park adındaki araştırma merkezinde, primat türlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yürütülüyordu. Burası kendi alanında ilk olan bir merkezdi ve bilim insanları, genetik olarak modern insana en çok benzeyen canlının doğasını keşfetmek için kafa yoruyorlardı.

Bu aşamaya kadar her şey aslında normal görünüyor. Ancak Gallup’un açıklamarı, yapılan deneyler hakkında şok edici veriler sunuyor:

“İnsan spermi ile dişi bir şempanzeyi, açıklanmayan bir donör üzerinde döllediler. Deneyde canlının hamile kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Beklenen oldu, canlı hamile kalıp doğum yaptı.”

Böyle bir deneyin başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek için çok fazla tartışmalı etmen bulunuyor. Nitekim adını dünya çapında duyuran başarılı bir bilim insanından gelen açıklamalar, bu zamana kadar ortaya atılan iddialara dikkat çekiyor.



Şempanze Oliver

Şu anda Albany Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak meslek hayatına devam eden Prof. Gallup, söz konusu deneyi gerçekleştiren bilim insanlarının vicdani yükü kaldıramayıp olayı açıklamaya çalıştıklarını dile getiriyor. Gallup başarıyla sonuçlanan deneyin ardından bilim insanlarının birkaç hafta içinde ahlaki endişe yaşadıklarından bahsediyor. Hatta kendisinin eski hocalarından birisinin de söz konusu çalışmalara dahil olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, dünyaya gelen insan ve primat melezi olan canlıya daha sonra ne yaptılar?

Gallup’un yaptığı itiraf niteliğinde açıklamaların bazı zayıf yönleri bulunuyor ve ister istemez aksi yönde şüphe duymaya ve bu deneyin hiç bir zaman gerçekleştirilmediğine inanmaya başlıyoruz. Ya bilincimiz bizi yanıltıyor ya da böyle bir olayın yükünü aradan bir asır geçmesine rağmen biz bile kaldıramıyoruz. Deney sonucu doğan melez şempanzenin, bilim insanlarının girişimleriyle öldürüldüğü söyleniyor.

Fakat olayı daha objektif değerlendirmek adına, Gallup’un açıklamalarını zaman çizelgesine oturtmakta fayda var. Bu konuda epey kafa yoran Sciencealert.com ekibi, Gallup’un deneyin yapıldığı yer olan Yerkes Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nin 1920’lerde değil, 1930’larda kurulduğunu keşfetmiş.

Merkezin kurucusu olan psikolog ve primatolog Robert Yerkes, özellikle primatlar başta olmak üzere çeşitli hayvanların davranışlarını inceliyordu. Ancak fikirleriyle bilim camiasında her zaman bölücü bir kişilik olarak karşılanıyordu.



Robert Yerkes, Yerkes Ulusal Primat Araştırma Merkezi'nde

Yerkes Ulusal Primat Araştırma Merkezi adı verilmeden önce, Dr. Yerkes'in laboratuarı 1920'lerde Yale Primat Biyolojisi Laboratuvarı ve Antropid Yetiştirme ve Deneme Merkezi gibi isimler almıştı ve Florida eyaletinin Orange Park bölgesinde bulunuyordu.

Gallup, kendisine itiraflarda bulunan akıl hocasının kimliği hakkında bilgi sunmuyor. Zira kendisi bunu 2009 yılında yayınlanan bir belgeselde de aynı şekilde dile getiriyor ve deneye ilişkin yapılan itiraflardan bahsediyor.

Henüz genç bir akademisyenken, yaşlı bir hocasından dinlediği bu itiraflara inandığını her seferinde burgulayan Gallup’un elinde kesin bir kanıt bulunmuyor.

Aynı yıllarda Sovyetler ve Çin de benzer deneyler yapmışlardı:

Rus biyolog Ilya Ivanovich Ivanov’un 1920'lerde aynı şekilde insan ve maymun melezi bir canlı için deneyler yaptığı söylentileri de tartışmaların arasında bulunuyor. Ancak Ivanov’un deneylerinde sperm döllenemediği için hamilelik ve doğum gerçekleştirilemiyor.

Ardından geçen onlarca yıldan sonra 1960’lara gelindiğinde Çin de aynı deneyleri gündemine alıyor fakat başarısız oluyor.



(Stanlin'in emriyle SSCB'de üretildiği iddia edilen melez şempanze)

Bir zamanlar Amerika’dan Afrika’ya getirildiği bilinen Oliver isimli bir şempanzenin, ABD’de yürütülen başarılı deneylerden birinin ürünü olduğu söyleniyordu. Çünkü Oliver’ın insan gibi dik yürüdüğü ve insanlarla arkadaş olmayı daha çok tercih ettiği söyleniyordu. Daha sonralarda Oliver üzerinde yapılan genetik testler onun sıradan bir şempanze olduğunu doğruladı.

Gallup’un söyledikleri, modern dedikodulardan destek vermekten ötesine geçemiyor. Fakat aynı şekilde hiçkimse, böyle deneyler yapılmadığını da ispatlayamıyor.