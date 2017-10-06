100 Yıl Önce Soyu Tükendiği Sanılan Böcek Hala Hayatta!

Avustralya'nın Lord Howe Adası'nda, 100 yıl önce soyunun tükendiği sanılan bir böcek türünün hala hayatta olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 2048 yılından geldiğini iddia eden ve akabinde tutuklanan adamı görmüşsünüzdür. ABD'de Bryant Johnson adlı bir şahıs 2018 yılına gelmek isterken yanlışlıkla 2017 yılına geldiğini söylemiş ve 2048 yılında uzaylıların Dünya'yı işgal ettiğini belirterek yetkililerle görüşmek istemiş ve tutuklanmıştı.

Buna benzeyen ancak tam anlamıyla aynı olmayan bir durum da dün yaşandı. 100 yıl önce soyu tükendiği sanılan Avustralya böceği'nin (Dryococelus australis) soyunun tükenmediği anlaşıldı.

Ağaç ıstakozu olarak da bilinen , 15 cm uzunluğunda olan ve bitki yiyen Avustralya böceği, bir zamanlar Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Lord Howe Adası'nın yemyeşil bitki örtüsü üzerinde yaşamaktaydılar. Ancak, ada yakınlarından yaklaşık yüz yıl önce geçen bir geminin kazara, siyah sıçanları adaya getirmesiyle bu böcek popülasyonunda düşüş yaşandı. Aradan 40 yıl gibi bir süre geçtikten sonra volkanik bir alana 20 km uzaklıktaki bir bölgede böceğin soyunun tükendiği ilan edildi.

Ancak daha sonra yeni bir araştırmayla bulunan bir böcek türü bilim adamlarının dikkatini çekti. Bulunan bu yeni böceklerin soyu tükenen Dryococelus australis aynı oldukları tahmin edildi. Fakat tam olarak müzedeki eski böcek kalıntılarıyla tıpa tıp özdeş görünmüyorlardı ve aynı tür olup olmadıkları merak ediliyordu. Yapılan DNA testiyle aynı tür oldukları kanıtlandı ve bilim adamları bu 15 cm büyüklüğündeki dev böceklerin tekrar Lord Howe Adası'na kazandırılabileceklerini söylediler.