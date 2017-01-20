100 Yıl Sonra Yeryüzünden Silinme İhtimali Bulunan 10 Ülke!

Dünyanın en güçlü devletleri bile tarihin tozlu sayfaları arasına karıştı. Ancak günümüzde bazı süreçler daha da hızlı işliyor. Uzmanlara göre 100 yıl içinde 10 ülke tarihe karışabilir.

1-Hollanda

İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden biri Hollanda. Buzullar eridikçe deniz seviyesi yükseliyor, deniz seviyesi yükseldikçe Hollanda’nın toprakları su altında kalıyor. Ülke halihazırda bu durumla mücadele etmekte. Su akışlarını kontrol ediyor ve yapay kara parçaları yapıyorlar. Ancak 100 yıl sonrasının tahminlerine göre, ülkenin büyük bölümü sular altında kalacak!

2-Kuzey Kore

1940’lardan beri Kim ailesinin diktatörlüğünde olan bu ülke, aslında dışarıdan görüldüğü gibi sağlam değil. Birkaç defa askeri darbe girişimi dahi olmuş. Kim ailesi iktidardan düşerse, muhtemelen Güney Kore ile birleşerek tek bir devlet haline gelecekler.

3-Belçika

Belçika çok etnik yapılı bir ülke. Valonya ve Flanders adlı iki ana bölgeden oluşuyor. Ortak bir dil konuşmuyorlar. Valonalılar Fransızca’nın bir dialektini konuşuyor. Uzmanlar, ülkenin 20 yıl içinde iki parçaya bölüneceğini öngörüyor.

4-Maldivler

Küresel ısınmanın gerçek olmadığını düşünenler, Maldivler’e bir göz atsın deriz. Hindistan’ın güneyinde, okyanusun ortasında yer alan bu güzel ülkenin toprakları; gün geçtikçe sular altında kalıyor. Maldivler küresel ısınma yüzünden ortadan kalkan ilk ülke olabilir. Bu 2065 yılında gerçekleşecek gibi görünüyor.

5-Birleşik Krallık

Bu herkese şaşırtıcı gelebilir, ancak Birleşik Krallık sadece İngiltere’den oluşmuyor. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi ülkeler bu birliğin diğer 3 üyesi. İngiltere, AB’den çıkmak için oylama yapmış ve çıkma kararı almıştı. Bu kararla tüm Birleşik Krallık da AB’den çıkıyor olacak. Peki ya diğer 3 ülke bunu istemezse? Bu ülkeler, AB’ye tekrar girebilmek için Birleşik Krallık’tan çıkabilir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğun torunları, uzmanlara göre 20 yıl içinde ayrı yollara gidecek gibi görünüyor.

6-Irak

Irak’ın durumu herkesin malumu. Irak’ta, ABD’nin işgali ve Saddam Hüseyin sonrası dönemde ayrılıklar arttı. DEAŞ (IŞİD)’ın ortaya çıkmasıyla da işler çığırından çıktı. Irak 3’e bölünme tehlikesi ile karşı karşıya.

7-Kiribati

Deniz seviyesinin yükselmesinin kurbanlarından biri olacak adalardan biri de burası. Eğer bu tropikal cenneti ziyaret etmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Çünkü gün geçtikçe su seviyesi artıyor.

8-İspanya

2008’deki ekonomik krizin etkileri İspanya’da hala devam ediyor. 2015’teki işsizlik oranı %24’ü bulmuşken durum 2016’da biraz düzeldi. Ancak ülkenin tek problemi bu değil. Bask ve Katalan etnik grubuna mensup olanlar ayrılmak istiyor. Bask bölgesini bağımsız yapmak isteyen bir terörist grup bile var. Katalanlar ise daha zengin bir bölge oldukları için, gelirlerini İspanya’nın tamamıyla paylaşmak istemiyorlar.

9-Amerika Birleşik Devletleri

Amerikan İç Savaşı’ndan beri ABD bölünmüş bir ülke. Kuzeyliler ve Güneyliler arasında, birbirlerine karşı hoş olmayan görüşler mevcut. Ayrıca ABD’de 50 adet eyalet var ve bunların birçoğu içten içe bağımsız olmak istiyor. Eğer böyle birşey gerçekleşirse, muhtemelen ilk ayrılacak eyalet Alaska olacaktır!

10-Çin

Çin çok büyük bir çevre kirliliği içinde. Her yıl 250.000 Çinli, sırf bu yüzden yaşamını kaybediyor. Sanayii ve kirlilik böyle devam ederse, 2030’da Çin’de hiç içme suyu kalmayacak. Eğer Çin hükümeti bu durumla ilgili bir önlem almazsa, 2050’de Çin diye bir ülke kalmayacak ve nüfusun çoğu yaşayabilmek için dünyanın dört bir yanına dağılacak.