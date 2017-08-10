Meteor Yağmuru Haberi İnternet Yalanı Çıktı

Bir süredir internette bazı bilim gruplarınca haberi yapılan ve yüzyılın en gözle görülebilir meteor yağmuru olarak lanse edilen Perseid Meteor Yağmuru'nun bir internet yalanı olduğu ortaya çıktı

Neredeyse her yıl düzenli gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru fenomeni, bu sene internette dolaşan bir yalanla gölgelendi. Bu sene 12 Ağustos'ta gerçekleşecek fenomenin 100 yılın en parlak ve en görülebilir meteor yağmuru olduğu ve bir daha bu kadar parlağını görebilmemiz için 96 sene sonrasını beklememiz gerektiği idda edilmişti. NASA'nın Marshall Uzay Uçuşu Merkezi içerisindeki Meteor İnceleme Ofisinin Başı Bill Cook'a göre bu bir internet yalanı.

Cook'a göre Perseid Meteor Yağmuru'nun gözle görülebilir olması için, saatte bin meteorun düştüğü fırtına seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Ancak Perseid Meteor Yağmuru'nun genel performansı saatte 80-100 meteor ile saatte birkaç yüz meteor arasında değişiyor. Ayrıca Cook, Perseid Meteor Yağmuru'nun en iyi performansının 1993 yılında olduğunu, onun da saatte 300 meteor düşüşünü geçmediğini belirtiyor.

Geçen sene gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru'ndan bir fotoğraf.

Geçen sene ise saatte 200 meteor düşüşüyle iyi bir performans sergilese de Perseid Meteor Yağmuru'nun bu sene saatte 80 meteor düşüşünü geçmeyeceği belirtiliyor. Perseid Meteor Yağmuru'nun Dünya ile Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının rotasının kesişmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden tahmin edilebilir zamanlarda gerçekleşen fenomenin, her yıl 17 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.