1000 Dereceye Kadar Isıtılan Bıçağın Gazabına Uğrayan Ürünlere Ait 2. Video!

1000 dereceye kadar ısıtılan bıçakla çektikleri ilk videosu milyonlarca kez izlenen YouTube kanalı MrGear, bir başka benzer video daha yayınladı.

Bu arkadaşların ilgili ilk videosunu hatırlıyorsunuz değil mi? Enteresan bir bakış açısıyla çekilen videoda YouTube kanalı MrGear, 1000 dereceye kadar ısıtılan bıçakla birçok ürüne girişmiş ve birkaç gün içinde milyonlarca izlenme sayısına ulaşmıştı. Belli ki takipçileri bu konsepti çok sevmiş ve aynı kanal, bu sefer daha farklı ürünler kullanmaya karar vermiş.

Şimdiki ürünler arasında muz, tereyağı, şekerleme ve kibrit gibi gıda ürünleri ve diğer materyaller yer alıyor. Bakalım bu sefer ne gibi görüntülerle karşılaşacağız.