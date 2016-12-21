1000 Dereceye Kadar Isıtılan Bıçakla Kesilen Ürünlerin İçler Acısı Halleri

Son günlerin popüler YouTube kanallarından MrGear, 1000 dereceye kadar ısıttığı bir bıçakla ürünleri kesti.

MrGear, YouTube’un son zamanlardaki yükselen değeri olarak göze çarpan bir kanal. Oldukça ilginç deneyler yapan kanalın son paylaşımları arasında, yalnızca birkaç günde 30 milyon izlenme barajına yaklaşan bir videosu bulunuyor.

Haberin başlığında da belirttiğimiz üzere MrGear, bu videoda 1000 dereceye kadar ısıttığı bir bıçakla ürünleri kesmeye başlıyor. Ara sıra soğuyan bıçağı tekrar ısıtan YouTuber, videoyu son olarak içi kola dolu şişeyi ortadan ikiye keserek sonlandırıyor.

Belki ağzınız açık şekilde izlemeyeceksiniz fakat yine de bu zamana kadar pek karşılaşmadığımız türden bir video olduğu için de kendisini sonuna kadar izleteceğini düşünüyorum.