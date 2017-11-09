1000 Yıl Sonra Dünya, Yaşam ve İnsanlık Nasıl Olacak?

Bilimsel verilere dayanarak geleceğe ilişkin yapılan öngörülere meraklıysanız doğru yere geldiniz. Zira birazdan okuyacaklarınız beklenmedik durumlar haricinde, mevcut teknolojik gelişmelere ve doğa ile olan ilişkimize bağlı olarak tahmin ediliyor.

Üzerinde yaşadığımız, yaşamaya çalıştığımız ve bazen bu konuda çok başarısız olduğumuz Dünya, gerçekten mükemmel bir gezegen. Bu çıkarımı, günümüze kadar keşfi resmi olarak açıklanmış yüz binlerce başka gezegene bakarak yapabilirsiniz. Tabi iş çıkarım yapmak yetmiyor, bu gezegene sahip çıkmamız ve değerini bilmemiz gerekiyor.

Dün bütün insanlığın burayı terk etmek için 600 yılı kaldığını vurgulayan Stephen Hawking bile aynı görüşte. Eğer önlem alınmazsa bu süre kısalabilir. Bir ihtimal varlığımızı koruyabilsek de her şey çok farklı olacak, her şey.

9. İnsan Ömrü 1.000 yıla kadar çıkabilir:

Milyarderler, yaşlanmayı tamamen yavaşlatan veya durduran araştırmalara milyonlarca dolar yatırım yapıyorlar. 1000 yıl içerisinde tıp mühendisleri, dokuların yaşlanmasına neden olan her bileşen bir çözüm üretebilir. Genlerimiz potansiyel olarak kontrol edebilir ve insanları bilinen her hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olur.

8. Başka bir gezegene taşınmış olacağız:

1.000 yıl sonra, insanlığın hayatta kalmasının tek yolu uzayda başka bir gezegene yerleşmek. SpaceX, Mars'ta kendi kendini ayakta tutan kaynaklara sahip bir şehir inşa ederek insanları uzay uygarlığı haline getirme konusunda ısrarlı. Şirketin kurucusu Elon Musk, 2022 yılında ilk uzay aracının fırlatılacağını ve 2024’e kadar 4 insanlı sefer yapılacağını söylüyor.

7. Hepimiz aynı şekilde görüneceğiz:

İnsanlar daha büyük alın, daha büyük burun halkaları, daha büyük gözler ve daha homojen ten rengine sahip olacaklar. Bilim adamları zaten insanların görünümlerini birbirinden ayıran genomları düzenlemek için çalışıyorlar. Geleceğin ebeveynleri, çocuklarının görünümlerini seçebilecekler.

6. Süper hızlı akıllı bilgisayarlar devrinde olacağız:

2014'te yılında insan beynine en yakın simülasyon yeteneğine sahip ilk bilgisayar geliştirildi. 1.000 yıl sonra, bilgisayarların insan beyninin işlem hızına ulaştığı ve üzerine geçtiği bir ortam hayal edin.

Bugün kuantum bilgisayarlar, daha etkili ilaçlar ve teşhisler geliştirmeye, alan araştırmaları yapmaya başladılar. Onlar öğreniyorlar. Aynı zamanda, kuantum hesaplamaları gizlilik ve bilgi güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturuyor.

5. Siber insan döneminde yaşıyor olacağız:

Makineler bugün bile insanların işitme ve görme düzeylerini arttırabiliyolar. Bilim insanları ve mühendisler, görme özürlü insanlara yardım etmek için biyonik gözler geliştiriyorlar. Bundan sonraki 1.000 yıl içinde insanlığın yapay zeka ile rekabet edebilmesinin tek yolu, teknoloji ile birleşmek olabilir. İnsan zihinlerini bilgisayarlara aktarmak, nesnelerin internetine bilincimizi de aktarmak demek. Merhaba Skynet!

4. Kitlesel yok oluşlar devam ediyor:

Son kitlesel yok oluş, dinozorları yok etti. Yakın tarihli bir araştırmada, 20. yüzyılda türler için yok olma oranının, insan etkisi olmaksızın normalden 100 kat daha fazla olduğu ortaya çıkardı. Bazı bilim adamlarına göre,insan nüfusunun kademeli olarak azalması, medeniyetin devam etmesine yardımcı olabilir. Yani toplu kıyımlar yapılabilir, bilinçli olarak hastalık salgınları başlatılabilir.

3. Hepimiz aynı dili konuşacağız:

Tüm bunlar gerçekleşirken yaşamın temel yapı taşı iletişim, evrensel bir dil çerçevesinde gelişecek. Dilbilimciler, bundan 100 yıl sonra göç nedeniyle dillerin% 90'ının kaybolacağını ve kalan dillerin de basitleşeceğini öngörüyorlar.

2. Sanal ve bir o kadar gerçekçi yapılar olacak:

Gelecekte, insanlar etraflarında sanal bir dünya yaratabilirler. Bu sanal fakat son derece gerçekçi görüş Dr. Hall tarafından ortaya atıldı. İstenilen şekli oluşturabilen trilyonlarca mikroskobik robot düşünün. Bu robotlar boşta kaldıklarında havada süzülebilecekler ve yaşama engel teşkil etmeyecekler.

1. Nanoteknolojinin geldiği nokta enerji ve kirlilik krizini çözecek:

1000 yıl sonra, nanoteknoloji çevresel zararları giderebilecek, su ve havayı arıtabilecek ve Güneş'in enerjisini en ufak zerresine kadar değerlendirebilecek noktaya gelecek.