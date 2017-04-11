1000 yıl öncesine ait ancak kayıp bazı dizeleri olan şarkının kayıp dizeleri bulundu ve şarkı seslendirildi.

Hiç 1000 yıl önce insanların müzik sevkinin nasıl olduğunu ya da ritmin ve notaların insanların hayatında olup olmadığını merak ettiniz mi? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız evet, müzik her zaman hayatımızdaydı. Öyle ki bu sorunun cevabını vermekle kalmıyor, bu yazımızda size şu anda dinleyebileceğiniz 1000 yıl önce bestelenen bir şarkıyı anlatıyoruz.

Arkeofili sitesinin haberine göre İngiltere'de 1000'li yıllarda bestelenen ve Antik Romalı filozof Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserine eşlik etmek amacıyla yazılan 'Teselli Şarkısı' isimli eserin yıllar önce yazıldığı bilinse de ne yazık ki esere ait bazı dizeler kayıptı. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaptığı çalışmalar sonucunda bundan 1000 yıl önce yazılan şarkının dizelerine ulaşmayı başardı.

Yıllardır seslendirilmesi için Müzik Bilimci Sam Barret'ın üzerine çalıştığı eserin seslendirilmesi kayıp dizelerden dolayı bir türlü mümkün olmamıştı. Sonunda kayıp sayfanın bulunmasıyla birlikte eser nihayet seslendirildi.

Bundan 1000 yıl öncesinde bestelenen eseri hemen aşağıdan dinleyebilirsiniz. (Eğer SoundCloud eklentisini göremiyorsanız bu bağlantıdan dinleyin)