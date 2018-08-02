1035 Beygirlik Challenger’ın Dinozorları Korkutacak Motoru

Dodge Challenger SRT Demon, zaten otomobil sevdalılarının yakından tanıdıkları yüksek performanslı bir araç. Bu aracın üzerine özel çalışma yapan Hennessey isimli bir mühendislik firması, 1035 beygirlik bir canavar elde etti. Aracın motorun çıkan ses performansını kanıtlar nitelikte.

Normalde 880 beygirlik motoruyla zaten performans aşığı kişileri kendisine hayran bırakan SRT Demon, Hennessey’in özel olarak tasarladığı HPE1000 isimli performans paketiyle güçlendirildi. Ortaya çıkan sonuç, trafiğe çıkartmak için cesaret isteyen bir şaheser oldu.

Birazdan izleyeceğiniz videoda, Hennessey’in test sürüşlerini yaptığı pistinde, bahsi geçen SRT Demon’u görecek, duyacaksınız. Ayrıca aracın yakıtı ne kadar hızlı tükettiğini görünce kısa süreli şok atlatabilirsiniz. Muhtemelen benzin deposunu alttan delseniz, aynı sürede daha yakıt kaybedersiniz.

2.7 litrelik bir motora sahip olan sıradan SRT Demon üzerine yaptığı güncellemeyle 4.5 litreye çıkarttı. Hennesey’in sonraki planı, aracı biraz daha fiziksel olarak güçlendirmek. Mühendisler, ardından 1500 beygirlik yeni bir versiyonla özel yarışlara katılmak istiyorlar. Bakalım onun sesi nasıl olacak.

Hennessey tarafından özelleştirilen Dodge Challenger SRT Demon’un fotoğrafları hemen aşağıda: