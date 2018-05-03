104 Yaşındaki Bilim İnsanı Ötanazi İçin İsviçre'ye Gidiyor!

104 yaşına gelen ekolog ve bitki bilimci David Goodall, başka insanlara yük olmak istemediği için ötanazi hakkını kullanmaya karar verdi. Avustralyalı bilim insanı, ötanazinin ülkesinde yasal olmaması nedeniyle İsviçre’ye doğru yola çıktı.

Avustralya’da yaşayan bilim insanı David Goodall, artık kendine bakamadığı ve başkasına da muhtaç olmak istemediği gerekçesiyle hayatını sonlandırma kararı aldı. Şu an için hiçbir ölümcül hastalığı bulunmayan Goodall, Avustralya’da ötanazinin yasal olmaması nedeniyle de, İsviçre’ye giderek bu hakkını kullanmak istediğini belirtti.

Avustralya’da bulunan evinden çıkarak İsviçre’ye ölüm yolculuğuna gidecek olan bilim insanı için internette bir yardım kampanyası başlatılarak 15 bin dolar toplandı. Toplanan paralarla Goodall’a birinci sınıf bir uçak bileti alındı ve adeta son istekleri yerine getirildi. Ülkede bu durum büyük yankı ve tepki uyandırmış olsa da Goodall, bu konudaki fikrini tartışmaya açık bulmuyor.

Konu hakkında ABC televizyonlarına konuşan bilim insanı, üzüntüsünün ölmekten değil 104 yaşına gelmiş olmaktan olduğunun da altını çizdi. Kararının engellenmek istenmesini doğru bulmayan Goodall, ölümcül bir hastalığı bulunmadığı için Avustralya’da bu kararını gerçekleştiremediğini, bu yüzden de ötenazinin yasal olduğu İsviçre’ye gitmek istediğini ifade etti.

Gittiği ülkede bir kliniğe yatacak olan bilim insanı, yardımlı intihar uygulaması yaptırmayı planlıyor. Goodall'ın planları istediği gibi gerçekleşirse klinikte ilgili doktor ölümcül ilacın bulunduğu iğneyi hazırlayarak bilim insanına verecek ve Goodall bu iğneyi kendi kendine vuracak. Konunun hassasiyeti ve gerginliği bir yana dursun, kendi kendine ölümcül bir iğne yapma girişimi bile kulağa oldukça ürkütücü geliyor.

Ölmeden önce ailesini son defa görmek isteyen bilim insanı, İsviçre yolcuğunun öncesinde de Fransa’ya ailesinin yanına uğrayacak. Son günlerini veda mektupları yazarak geçiren bilim insanının kararına ise saygı duymaktan başka yapılacak bir şey kalmıyor diyebiliriz.