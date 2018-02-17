104 Yaşındaki Doktor, Uzun ve Mutlu Yaşamının Sırrını Paylaş

104 yaşında olmasına rağmen hala aktif olarak çalışmaya devam eden Japon doktor, uzun yaşamın sırrını paylaşıyor.

Uzun, sağlıklı ve bir o kadar da tatmin edici bir yaşamın sırrı nedir? Günümüzün en değerli şeyi paraymış gibi gözükse de her şey, para bile zamanı satın alarak yapıldığı için en değerli şeyin zaman olduğunu görüyoruz. Örneğin uçak yolcukları kısa olduğu için daha çok para ödüyoruz, ya da internet kafede daha çok oturmak için daha fazla para ödüyoruz. Günümüzde yaptığımız her şeyin sonu zamana çıkıyor.

Para kazanmak için zamanımızı satıyor, daha sonrasında kazandığımız parayla kendimize daha değerli zamanlar satın alıyoruz. Peki, bu zamanı gerçek manada anlayan biri var mı? Uzun ve mutlu yaşamak için ne yapmak gerekiyor? Şu anda 104 yaşında sağlıklı ve mutlu olan Dr. Shigeaki Hinohara, zamanı en iyi bilen insanlardan birisi olarak görülüyor.

Yüz yılı aşan varoluşu ile birlikte 150’den fazla kitap yazan Japon doktor, hala sağlıklı, mutlu ve aktif olarak yaşantısına devam ediyor. Her gün 18 saat çalışmaya devam eden Dr. Hinohara, çalışmaya para kazandığı için değil, yaptığı işten keyif aldığı için devam ediyor. Hinohara’ya göre işleyen demir pas tutmaz. Kenara çekilip ölümü beklemek yerine, hep daha fazlasını yapmaya çalışmak ve bir nevi ölümü unutmak, uzun yaşamın gerçek anlamı olabilir.

Sonuçta öldüğünüzde kazandığınız paralar sizinle birlikte gelmeyecek. Bu yüzden her zaman odağınız para değil zaman olmalı. Hayatı boyunca sürekli planlı ilerlediğini söyleyen Dr. Hinohara, hala asansör yerine merdivenleri kullanmaya çalıştığını açıkladı. Bu çalışkan tavrı ona Japonya’da düzenlenecek 2020 Olipmiyatları’nda bulunma şansı bile vermiş. 104 yaşında olmasına rağmen bir gencin hayat enerjisine sahip olan Hinohara, biz gençlere hayatın gerçek anlamını gösteriyor.

Unutmayın; yıllarca çalışarak kazandığınız para, aslında yıllarca biriktirdiğiniz zamandan oluşuyor. Bu yüzden paranızı saklayıp yatırım yaparken hayatınızdan verdiğiniz tavizlere dikkat etmenizi öneriyorum. Elbette belirli miktarda para biriktirerek araba sahibi, ev sahibi olun, ancak hiçbir zaman bunun için kendinizi sıkmayın. Sonuçta hayatımız son derece sınırlı bir süreden oluşuyor. Bir araba almak için değerli zamanınızın büyük bir kısmını vermek zorunda değilsiniz.