108 Adet iPhone SE İle Yapılmış 40,000 Dolarlık Jenga Kulesi
108 Adet iPhone SE İle Yapılmış 40,000 Dolarlık Jenga Kulesi
Elinizde 108 adet iPhone SE olsa ne yapardınız bilemiyoruz ancak bu arkadaşlar entersan bir şey yapmışlar.

Ülkemizde kısa bir süre önce iPhonelara gelen zamlar oldukça konuşulmuştu. Yeni zamlar ile bir iPhone almanız için ciddi paraları gözden çıkarmanız gerekiyor.
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Peki, söz konusu şey 108 adet iPhone olsaydı? Unbox Therapy adlı YouTube kanalı, tam 108 adet iPhone SE ile eğlenmek istemiş ve cihazlarla bir Jenga kulesi kurmuş. 

Siz hesaplamakla uğraşmadan biz hemen söyleyelim; en ucuz iPhone SE ülkemizde 2.399 TL'ye satılıyor (Apple'ın kendi sitesindeki fiyat bu şekilde). Bu fiyatı da 108 ile çarptığımızda yaklaşık olarak 260,000 TL ediyor. Yani videoda göreceğiniz kulenin fiyatı 260,000 TL.

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Etiketler: iphone se, Jenga, youtube
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