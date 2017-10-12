109 yaşında hayata gözlerini yumana kadar evlenmeyen Jessie Gallan, ölmeden önce uzun ömürlü yaşamanın sırrını paylaştı.

Mart 2015’de 109 yaşındayken hayatını kaybeden Jessie Gallan, ölmeden önce Daily Mail’e yaptığı röportajla hatırlanıyor. Uzun yaşamın sırrını açıklayan Gallan, sırrın “erkeklerden uzak durmak” olduğunu açıklamıştı.

2 odalı küçük bir çiftlik evinde doğmuş ve büyümüş Gallan’ın 5 kız ve 1 erkek kardeşi varmış. Yer olmadığı için kardeşleriyle birlikte tek bir yatakta uyuyan Gallan, 13 yaşında evinden ayrılarak süt sağdığı bir çiftlik evinde çalışmaya başlamış. Bu işin ardından bir otelde çalışmaya başlayan kadın, o dönemde hem Kraliçe Elizabeth’i hem de Ana Kraliçe Elizabeth Bowes Lyon’ı görebilmiş.

Uzun yaşamın sırrını İngiliz Daily Mail gazetesine aktaran Gallan, “Uzun yaşamın sırrı, erkeklerden uzak durmak. Uğraştığınıza değmiyorlar” diyerek olayı özetlemişti. Hayatı boyunca sürekli egzersiz yaptığını ve her sabah bir kase yulaf lapası yediğini belirten Gallan, daha sonra açıklamalarından erkekleri çıkartarak uzun yaşamın sırrının “yulaf lapası” olduğunu açıklamıştı.

Jessie Gallan Mart 2015’te Aberdeen İskoçya’da vefat etti. Son güne kadar kendi felsefi düşüncelerini takip eden Gallan, hayatta hiç evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı.