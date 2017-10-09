10K Çözünürlükle Grand Theft Auto V Oynamak!

GTA 5 test aracı olmaya devam ediyor. Bu sefer ise iki adet Nvdia Geforce GTX1080Ti ekran kartını birbirine bağlayan YouTuber, popüler oyunu 10K'da oynatmayı başardı.

Son teknoloji ekran kartlarıa sahip olanların test aracı olan Grand Theft Auto V’i birde 10K çözünürlükle görmeye ne dersiniz?Youtuber DudeRandom84, daha önceden de iki Nvdia Geforce GTX1080Ti ekran kartını birbirine bağlayarak, grafikleriyle oynayanları kendinden alan Project CARS 2’yi 8K çözünürlükte oynamıştı.

Şimdi ise test sırası GTA 5’te diyen YouTuber, aynı testi bu oyunada uyguladı. DudeRandom84, 10K çözünürlük ve 60 FPS değerlerine ulaştığı GTA 5’e grafik şöleni yaşattı. Ancak YouTuber bunu yaparken, Very High ve Normal ayarları birbirine karışık olarak kullandığını da belirtelim. Aşağıdan bu teste ait görüntüleri inceleyebilirsiniz.

Yüksek performansla çalışan bu GTA 5 testi hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce oyunlar 10K çözünürlükte oynanmaya değer mi, yoksa bu görsel farklılığı daha sonra üretilecek oyunlarla mı görebileceğiz?