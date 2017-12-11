Ankara'yı bir girişimcilik merkezi haline getirmeyi amaçlayan 11. Ankara Startup Zirvesi 17 Aralık'ta Bilkent Otel’de gerçekleşecek.

Bilkent Genç Girişimciler Kulübü (YES), erken aşama girişimcilerin yatırımcılarla buluşturup destek alma şansı bulmasını sağlayan Ankara Startup Zirvesi’nin 11.’sine 17 Aralık’ta Ankara Bilkent Otel’de ev sahipliği yapacak.

Bir gün sürecek olan etkinliğin öğleden önceki kısmı Türkiye’nin girişimcilik ve iş dünyasının kıymetli isimlerinin yer aldığı konukların söyleşileri ve panellerden oluşacak. Öğleden sonraki kısımda ise Türkiye dört bir yanından gelen yüzlerce proje arasından seçilen 20 startup, yatırımcılar karışışında sunumlarını gerçekleştirecek.

Bu 20 startup’tan 8 tanesi “Startup Battle” finaline kalacak. Geriye kalan 12 startup ise “Elevator Pitch”e çıkarak ve girişimlerini 1 dakikalık süre içerisinde tekrar anlatacaklar. Connected2.me, Obilet, Anlatsın.com, Youthall (Stajım.net), Ganipara, Seyisco ve iCaked zirvenin bazı geçmiş finalistlerindendir.

Şu ana kadar zirveden çıkan startup’lardan ikisi San Francisco Silikon Vadisi’nde faaliyetlerine devam etmekte olup, zirveden çıkan tüm startupların toplam değerlemesi 200 milyon TL’yi geçmektedir. Bu bağlamda Ankara Startup Zirvesi, Türkiye ekonomisine direkt katkısı olan sayılı üniversite kulübü etkinliklerinden biridir.

Kazanan Girişime Sağlanacak Destekler

T-Jump San Francisco Kuluçkası, 2 Adet TEB Kuluçka ofisi, 1 Kolektif House Kuluçkası, 1 Adet Bilkent Cyberpark Kuluçka ofisi, 1 Adet Bilkent Cyberpark Atölye’de 6 ay boyunca ücretsiz yer

Şirket Kurulum Desteği

Mentorluk Desteği

1 Yıl boyunca mali danışmanlık hizmeti

Katılımcılar

Taylan YILDIZ (Google Advertasing Research Lead)

Ayşem ERTOPUZ (Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler Genel Müdür Yardımcısı)

Anıl ÇEKİÇ (Microsoft Türkiye Eğitim Departmanı Direktörü)

Metin SALT (Vestel Ventures Genel Müdürü)

Ozan YERLİ (Connected2.me Kurucu & CEO)

Joachim BEHRENDT (BIC Angels Kurucu)

Volkan ÖNGÜÇ (TR Angels Kurucu)

Ahmet ONUR (Kolektif House Kurucu Ortak)

Asuman BAYRAK (Marjinal Porter Novelli Ajans Başkanı)

Fatih GÜNER (Kitap Kulübü Kurucu & CEO)

Erhan ERDOĞAN (General Manager Turkey Citymapper)

Emrah KAYA (Youtholding Kurucu & CEO)

11. Ankara Startup Zirvesi'ne bilet almak ve daha fazla bilgi için ankarastartup.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.