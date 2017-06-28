İnternet, içinde bulunduğumuz son yüzyılın en büyük icatlarından. Tüm dünyayı değiştiren yüksek teknolojili bağlantı imkanlarıyla bugün küresel bir köye sahibiz ve bu köyün kahramanları artık çok farklı görünüyorlar.

Teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğine, bütün bu değişim sürecinde alışkanlıklarımızın hangi devrimsel adımları beraberinde getirdiğine inanmak bazen zor oluyor. Bundan en fazla 15 yıl önce birisi size çıkıp internet hakkında nostalji yapmanın mümkün olacağını söylese, herhalde çok aldırış etmezdiniz.

Şu an içinde bulunduğumuz ve milyarlarca insanın kullandığı internet, birbirinden farklı amaçlara hizmet eden içerikleri karşımıza getirdi ve yoğun bir şekilde getirmeye devam edecek. Ancak bu dünyanın da her yerde olduğu gibi bazı demirbaşları var. İşte o demirbaş internet sitelerinin eskiden nasıl göründüklerine dair gözlerinizi yaşartacak listemiz:

Wikipedia / 2001:

Wikipedia / Şimdi:

Pinterest / 2010:

Pinterest / Şimdi:

BuzzFeed / 2006:

BuzzFeed / Şimdi:

Tumblr / 2007:

Tumblr / Şimdi:

LinkedIn / 2006:

LinkedIn / Şimdi:

MySpace / 2003:

MySpace / Şimdi:

YouTube / 2005:

YouTube / Şimdi:

Twitter / 2006:

Twitter / Şimdi:

The Facebook / 2004:

Facebook / Şimdi:

Instagram / 2011:

Instagram / Şimdi:

Google / 1998:

Google / Şimdi:

Bonus Webtekno / Şubat 2012: