11. Sınıf Tarih Kitabında Dildolu Minyatür İlginçliği

Ortaöğretim 11. sınıf tarih kitabında yer alan bir minyatür Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Hamse-i Atai tarafından çizilen ve Osmanlı'da aile davasının görüldüğü Şeri Mahkeme'yi anlatan minyatüre yakından bakıldığında 'dildo'ya benzeyen bir şey göze çarpıyor.

Ülkemizde, ücretsiz eğitim başlığı altında öğrencilere dağıtılan ders kitaplarında zaman zaman akıl almaz hatalara rastlanılabiliyor. Ekşi Sözlük'te girilen bir entry ise eşine az rastlanır türden bir minyatürü içeriyor. Entry'de yer alan minyatüre göre Osmanlı dönemi bir mahkemede, kadı elinde bir dildo tutuyor. Yine ekşi sözlükte yeralan açıklamaya göre bu minyatür, Metin And'ın "Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür" adlı kitabında şu ifadelerle anlatılıyor: "müftü önünde kadın kocasının kocalık görevlerini yerine getiremediği için şikayetçidir. müftü de çözüm olarak elindeki yapay erkeklik organını (zıbık) gösterir. aslında eserdeki hikaye bu kadar yalın değildir. burada iki dava birbirine karışır, müftünün elinde tuttuğu zıbık, daha önceki bir davada getirilmiştir, kadı bunu ikinci davada çıkarır."

Ülkemizin en büyük sosyal ağı olan ve oldukça etkili bir mizah anlayışı olan Ekşi Sözlük'te bu minyatüre yönelik tepkiler de gecikmedi:

"(bkz: netflix ve youtube için gelen rtük denetimi) bunun meclise sunulduğu bir ülkede ders kitabının kapağında yer alması oldukça cesur bir harekettir. fakat şaka ve eleştiri bir yana bırakılırsa tarih biraz da budur, çünkü tarih her şeydir. siz her yere kılıç-kalkan koysanız da seks, tarih sahnesinde yerini savaştan önce almıştır."



"şimdi olsa "kocamın cinsel performansından memnun değilim, kendi başımın çaresine bakıyorum." diyen bir kadına veya "karım ben varken dildo ile kendini tatmin ediyor." diyen bir adama hakim eline dildo alıp tavsiyede bulunabilir mi? hayır.

ne kadar absürd bir sahne belirdi gözünüzde birden değil mi? işin garibi bir kadın veya bir adam bu tarz iddiaları kolay kolay mahkemeye bile taşıyamaz günümüzde.

başka sorum yok hakim bey."



"porno sitelere "hard core miniature" adıyla yeni bir kategori eklenmesini gerektirecek görsel.

bu ne la? 11. sınıfa giden çocukların yaşı kaç? google'da aratıp da "zıbık" sözcüğünün anlamına ulaşsa ve sorsa size, "aney, babey, bu ney?" diye; ne diyeceksiniz sabiye?"