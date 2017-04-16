11 Yaşında Sterlin Milyoneri Olan Müthiş Genç: Ben Towers!

Sadece 11 yaşında tasarım yapmayı ve bunları büyük şirketlere pazarlamayı hedefleyen Ben Towers, artık bir sterlin milyoneri...

Sadece 11 yaşında yaptığı tasarımlarla sterlin milyoneri olma yönünde adım atan Ben Towers, artık bir fenomen haline geldi. Ben Towers, Kent merkezli bir tasarım ajansı ile multi-milyon sterlinlik birleşme kararı aldı. Ben Towers, inanılmaz bir şirket kurmak için 11 yaşında odasındab fırladı. Gillingham'da yaşayan genç, Sir Richard Branson tarafından "İngiltere'nin en heyecan verici girişimcilerinden" biri olarak tanımlandı ve kariyerinde pek çok başarıya imza attı.

Şimdilerde 18 yaşına basan Ben, Towers Design'ı parça parça inşa etti. Elbette genç dahi bu kadar ile yetinmedi Chatham merkezli iletişim ve pazarlama şirketi Zest'ten teklif aldı. Ben, henüz 18 yaşında olmasına rağmen şirketi ile büyüdükçe büyüdü. Towers Design artık 22 kişiyi istihdam eden bir şirket. Towers Design, geçen yazdan bu yana ünlü Zest ile ortak çalışıyor ve birleşmenin toplam cirosunun yıl sonuna kadar 3.5 milyon sterline çıkması bekleniyor.

Ben Towers

Artık Zest Live bölümünün genel müdürü olan bay Towers, Kent Online'a şunları söyledi: "Bu birleşme, müşterilere iletişimin bir sonraki evrimini sunma yolunu açıyor. Geleneksel pazarlamayı, dijital ve sosyal strateji ile bir araya getirmeyi amaçlayan içerik odaklı pazarlama katmanlarımız mevcut. İçerik açısından, müşterilerimize yönelik dünya çapında başarılı kampanyalar oluşturmak için Zest'e katılmaktan gerçekten heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.