11 yaşındaki çocuk, oyuncak ayısını hackledi ve ayının üzerindeki mikrofonu kullanarak evi dinledi.

Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Teknolojinin bu denli gelişmesi ise tüm dünyanın elektronik cihazlar tarafından kaplanmasına sebep oluyor. Geleceğin nasıl olacağını kestirebilmek güç, ancak son zamanlarda bu cihazların savunmasını yapmakta pek başarılı olamadık. Her elektronik cihazın bir şekilde hacklenebildiğini bizlere her seferinde gösteren hackerlar, bu yeteneklerini büyük DDOS saldırılarında kullanıyorlar.

Durumun ne kadar ciddi bir hal aldığını 11 yaşındaki Reuben Paul isimli bir çocuk kanıtladı. Şu anda 6. sınıfa giden küçük çocuk, Bob isimli oyuncak ayıcığını hacklemeyi başardı. Nesnelerin interneti kapsamında yeni çıkan cihazların birçoğunda internet bağlantısı yer alıyor.

Paul, oyuncak ayıcığını hacklemek için küçük cep bilgisayarları olan Raspberry Pi cihazını dizüstü bilgisayarına bağladığını ve sonrasında bluetooth bağlantısını tarattığını belirtti. Robot ayıya bağlanan Paul, Pyton programlama dili ile birlikte küçük ayıya istediği şeyleri yaptırmaya başlamış. 'Oyuncak ayı hacklense ne olacak?' diyebilirsiniz, ancak ayının ışıklarını kapatıp açmanın yanında içerisinde bulunan mikrofonun da uzaktan aktifleştirebileceğini belirtelim.

Aklınıza gelmeyecek bir oyuncak ayı ile evinizdeki tüm konuşmaları duyabilecek hackerlar, farklı cihazlarla çok daha ciddi işlemler yapabilirler. One Conference 2017’de sunum yapan Paul, nesnelerin internetinin yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkacak sorunları gözler önüne serdi. Bu küçük kardeşimizin yaşadığı durum gibi gelecekte muhtemelen çok ciddi güvenlik problemleri ortaya çıkacak. Belki CIA izlemeyecek; ancak CIA’dan çok daha tehlikeli hırsızlar, mikrofon ve benzeri iletişim aracılığı ile evinize konuk olacaklar.