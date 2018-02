ABD’li bir teknoloji yatırımcısının oğlu olan Andrew Courey, Bitcoin ve Blok Zinciri teknolojilerini herkesin anlayacağı kadar sade bir şekilde 57 sayfalık bir kitapta anlattı. Henüz 6. sınıfa giden Courey, boş zamanlarında iPhone uygulamaları geliştiriyor.

Teknolojiye uyum konusunda her yeni nesil, bir önceki nesle göre epey becerikli oluyor. Ortaokul öğrencisi olan 11 yaşındaki Andrew Courey, bir teknoloji yatırımcısının oğlu olarak ABD’de yaşıyor. Hayatın ona sunduğu fırsatları her şekilde değerlendirmeyi iyi bilen Courey, Bitcoin ve Blok Zinciri konusunda araştırmalar yapıyor.

Küçük çocuk, üç aylık bir süreçte sadece boş zamanlarında yaptığı araştırmalarla Bitcoin için her yaştan insanın kolaylıkla anlayabileceği bir kitap yazdı. “Early Bird Gets The Bitcoin: The Ultimate Guide to Everything About Bitcoin” (Erken Gelen Bitcoin’i Alır: Bitcoin Hakkında Her Şey) adındaki kitabını Amazon Kindle üzerinden 2.99 dolara ve basılı versiyonunu da 9.99 dolara satışa çıkarttı.

Geçtiğimiz yıl ailesiyle, 14 yaşına kadar 20 milyon dolar para kazanırsa okulu bırakacağı konusunda anlaştığını ileten Courey, hedefi gerçekleştirmek için araştırma yaparken Bitcoin ve Blok Zinciri ile tanışmış. Ancak sadece 0,00222 Bitcoin’i olan Courey, yatırım yapma konusunda epey beceriksiz olduğunu söylüyor.

Yazdığı 57 sayfalık kitapta Bitcoin ve Ethereum’un tarihleri, kripto para cüzdanları ve ekonomilerinin nasıl işlediğine yönelik açıklayıcı anlatımlar mevcut. Courey, kripto paralara sahip olmaktansa Amazon’dan hisse almanın daha doğru olduğunu vurguladı.

Genç yaşına rağmen teknoloji dünyasıyla ilgi düzeyinin bir yatırımcı olan babasının etkisinde olduğunu söylemek mümkün. Ne olursa olsun bu genç adamın ismini iler,de fazlasıyla duyacağa benziyoruz.

Andrew Coruey'in kitabına buradan ulaşabilirsiniz.