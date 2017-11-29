25 Bin Dolarlık Bilim Ödülünü Kazanan 11 Yaşındaki Kız

11 yaşındaki Gitanji Rao, yaptığı proje sayesinde 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün de sahibi oldu.

Bilime meraklı küçük yaştaki bireylerin başarılarını gördükçe, geleceğe bakışımız biraz daha umut dolu oluyor. Bir ara ülkemizde geliştirdikleri projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilmemesine rağmen dünya genelinde ödüller kazanan öğrenci arkadaşlarımızdan sıklıkla bahsediyorduk. ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Gitanji Rao, şu sıralar ülkesinin basın gündeminde ilk sırada.

Geliştirdiği bir cihaz sayesinde içme suyunda bulunan kurşunun oranını ölçebilen Rao, bu cihaz sayesinde ABD’nin en genç bilim insanı unvanının da sahibi oldu. Bunun yanında 25 bin dolarlık ödülün de sahibi olan Rao, cihazını kısa bir süre içinde geliştirip piyasaya sunmak istediklerini söyledi.

Cihazının 20 dolarlık fiyatı ile piyasadaki rakiplerine gözdağı veren Rao, ürünün rekabetçi bir alternatif haline gelebileceğini düşünüyor. Minik bilim insanı, cihazın fiyatı ve üretim aşamasıyla ilgili şunları söylüyor: "Prototipi yapmanın maliyeti sadece 20 dolar, ancak tüm malzemeler özel üretildi. Seri üretim maliyetinin bundan çok daha düşük olmasını bekliyorum."