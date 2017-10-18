11 Yaşındaki Rao En Genç Bilim İnsanı Ödülünü Kazandı

Sudaki kurşun kirliliği seviyesini ölçen cihazıyla birinciliği kazanan Rao, 25.00 dolar ödül aldı.

Colorado Lone Tree’de yaşayan 11 yaşındaki Gitanjali Rao, sudaki kurşun seviyelerini geleneksel yöntemlerden daha iyi tespit eden sensörüyle, bu yılın ‘3M Genç Bilim İnsanı Yarışması’nın kazananı oldu.

Galibiyeti Salı günü açıklanan Rao’nun Michigan/Flint bölgesinde devam etmekte olan su sıkıntısı hakkında bilgi edinirken yaklaşık beş ay kadar önce geliştirdiğini söylediği düşüncesi, kendisine 25.000$ kazandırdı.

“Annemler sudaki kurşun oranını ölçerlerken geldi bu fikir aklıma. ‘Bu işlem güvenilir değil. Bunu değiştirmek için bir şeyler yapmalıyım’ diye düşündüm” ” diyor 7. Sınıf öğrencisi Rao.

2016 yılı verilerine göre, Amerika’da 5.300’den fazla su isale hattında kurşun kirliliği yaşandığı tespit edilmiş. Su testi yapmak isteyenler, genellikle iki yöntemle baş başa kalıyorlar.

Hızlı fakat tam anlamıyla hassas olmayan kurşun testi şeritlerini kullanabiliyor, ya da zaman ve para kaybına neden olan EPA analizine gönderebiliyorlar test edilecek suyu. Bu nedenle de daha pratik, daha etkili bir çözüm getirmek istemiş bu işlem için Rao.

Rao, 3M’nin bilim insanlarıyla yaz boyunca çalışmış tasarladığı sensör cihazını uygulamaya aktarmak için. Rao’nun Tethys adını verdiği cihaz, kurşun ölçümü için nanotüpler kullanıyor. Karbon nano-tüplerini kurşunu tespit edecek şekilde ayarlayan küçük kız cihazını, suyun durumunu gösteren bir mobil uygulama ile eşleştirmiş.

Yarışmayı kazanan Rao, böylece cihazını daha hassas hale getirmeyi umuyor. Rao’nun nihai amacı, kurşun kirlenmesi yaşanan bölgelerde cihazın satışını gerçekleştirmek.