11 Yaşındaki Türk Öğrenciden Bombaları Tespit Eden Drone!

Küçük öğrenciden terörle mücadelede yardımcı olacak harika buluş.

Ülkemizin genç kitlesinin ne denli potansiyel sahibi olduğu gösteren güzel ve örnek niteliğinde haberlere bir yenisi daha bu kez Muş'tan gelmiş durumda. Muş'ta yaşayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta, şehrin bulunduğu bölgede terörün verdiği zarar ve tahribattan etkilenerek bu konuda birşeyler yapmak için kolları sıvamış.

Henüz sadece 5. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Mert, son dönemlerin en popüler cihazlarıdan olan ve askeri alanda da ciddi şekilde kullanımı yaygınlaşan drone'lara "yeni bir tür" ekleyerek son derece önemli bir başarıya da imza atmayı başardı. Mert, tasarladığı drone ile toprağa gömülü patlayıcıları tespit edebiliyor.

Toprağa gömülen, menfez ve köprü altına yerleştirilen patlayıcıları havadan tespit etme amacı ile böyle bir drone tasarladığını belirten Mert, "Drone üzerine özel kodlama ile yapılmış görüntü işleme cihazını yerleştirdim. Bu cihaza barutun elementlerini bilgisayar ortamında java yazılımı desteğiyle kodladım" ifadelerini de kullanmakta. Barutu tespit edebilen drone, kodlanmış görüntü işleme cihazına bağlı kamerası ile barut elementini gördüğünde hemen uyarı sinyali vermeye başlıyor. Böylece barutun nerede olduğunu tespit eden drone, kullanıcı kişiye bombanın da yerini bildirmiş oluyor.

"Bomba Bulan Casus Drone" isimli projesi ile Erciyes Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Robot Yarışması"na katılan Mert, yarışmada birinci olmayı başarmış.