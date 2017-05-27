Ortaokul Öğrencisi, Bomba Bulan 'Casus Drone' Geliştirdi

Muş'ta bir ortaokulda öğrenim gören 11 yaşındaki Mert Delibalta geliştirdiği 'Bomba Bulan Casus Drone' projesiyle Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği robot yarışmasında birincilik ödülünü kaptı.

Ülke olarak teknoloji ve savunma sanayii alanındaki hızlı ilerleyişimizin yanı sıra henüz okul dönemindeki öğrencilerimizden de oldukça başarılı projeler duymaya başladık. İşte bu başarılı öğrencilerden biri olan 11 yaşındaki Mert Delibalta, toprağın altındaki patlayıcı maddeleri bulabilen casus bir drone geliştirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Muş'taki bir ortaokulda öğrenimini sürdüren 11 yaşındaki Delibalta, terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek patlayıcıları ortaya çıkarmak için bu proje üzerine çalıştı. Ayrıca 'Bomba Bulan Casus Drone' projesiyle Erciyes Üniversitesi'ni düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması'na da katılım gösteren Mert Delibalta, bu yarışmadan birincilik ödülüyle ayrılmayı başardı.

Biz de henüz 11 yaşında olan bu kardeşimizi tebrik ediyor, daha nice başarılı projelere imza atmasını diliyoruz. Anadolu Ajansı tarafından Mert Delibalta'nın projesiyle ilgili yayınlanan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: