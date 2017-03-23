11 Yeni Bulut Türü Keşfedildi!

Dünya Meteoroloji Örgütü 11 yeni bulutu uluslararası atlasa ekleyeceğini açıkladı.

Bulutlar gökyüzümüzü şekillendiren muhteşem şekiller. Birçok çeşitte bulutlar bulunuyor. Yağmur bulutları olduğu gibi yumuşak bulutlarda bulunuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, bulut gözlemi ve teşhisinde kullanılan Uluslararası bulut atlasına yeni bulut tiplerini ekleyeceğini açıkladı. Toplamda 11 yeni bulut tipi bulut atlasına eklenecek.

Dünyanın her yanından amatör meteorologlar tarafından gönderilen görseller ile 11 yeni bulut türünün eklenmesine karar verildi.

Yeni eklenen bulut tipleri arasında gökyüzüne baktığımızda özellikle jetlerin arkasında bıraktığı “kontreyl” bulutları garip karşılandı. Bunun dışında en dikkat çeken bulut ise özellikle amatör meteoroloji uzmanlarının girmesi için çok uğraştığı “asperatus” isimli dalga biçimli bulutlar oldu. Bu bulutlar ilk kez 2006 yılında ABD’nin Colorado eyaletinde gözükmüş. O günden beri en çok sevilen bulutlardan birisi olarak dikkat çekiyor.

Bu yeni bulutlar, kısa süre önce internet portalına dönüştürülen Atlas’a eklenecek. Bu sayede isteyen herkes bu bilgilere ulaşabilecek.