11 Yıldır Kayıp Olan Köpek, 450 Km Uzakta Bulundu!

Kayıp köpek 'Topaze', tam on bir yıl sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 450 km uzaklıkta bulundu.

Köpeğin sahibi Nathalie Fournier, geçtiğimiz günlerde 11 yıl önce talihsiz bir biçimde kaybolmuş köpeği ile ilgili bir telefon aldı. Telefondaki kişi, bichon frisé (bişon firize) cinsi Topaze'nin yaklaşık 450 km uzaklıkta bir yol kenarında "berbat bir halde" bulunduğunu söyledi Fournier'e.

Fournier hemen kocası ile birlikte evlerinden 450 km uzaklıkta bulunan Fransa'nın Gravelinez şehrine doğru yola çıktı; fakat köpeğini bulduğunda dehşete düştü çünkü zavallı köpek oldukça kötü bir durumdaydı. 11 yıl boyunca pek beslenememiş, zar zor hayatta kalmış olan Topaze, ne yazık ki eski sahiplerini de tanıyamadı. Sahiplerinin kokularına, seslerine ya da görünüşlerine tepki vermediği ve oldukça durgun bir köpeğe dönüştüğü söylenilen Topaze'nin 15 yaşında bir köpekcik olduğu belirtiliyor.

Zavallı köpek Topaze, umarız yakın zamanda ailesiyle yaşadığı eski mutlu günlere geri döner!

