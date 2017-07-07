11 Yıllık Xbox Rekortmeni, Birinciliği Kaybetti!

11 yıldan beri Xbox Gamerscore'un lideri olan oyuncu, evlenip balayına gittiği için liderliği başkasına kaptırdı.

Xbox Gamerscore levhasının 11 yıldır lideri olan Ray “Stallion83” Cox, bu 11 yıllık liderliğini evlenip balayına gittiği için kaybetti. Stephen “smrnov” Rowe isimli oyuncu tarafından geçilen 11 yıllık rekortmen oyuncu, bizzat XboxAchievements Twitter hesabının onun hakkında paylaşım yapmasının ardından mükemmel bir cevap verdi.

Verdiği cevapta, cinsel ilişkiye girmekle meşgul olduğunu belirten Cox, bu noktada takipçilerini bir hayli güldürdü. İlk olarak Haziran ayının başlarında evlenen Cox ve eşi, balayına gitmeden önce E3’ü ziyaret ettiler ve sonrasında balayına çıktılar. Cox’un evlenme sürecinde atılan tweet'ler de bir ayrı efsane. Son yıllarda ortaya çıkan başarımları evlenme sürecine yayan Cox, her yeni evlilik adımı için bir başarım kazandığına dair eğlenceli tweet'ler attı.

Cox’un dışında şu anki dünya rekortmeni Rowe’un uzun süre birincilikte oturması beklenmiyor. Çünkü Rowe’un hedefi puan almaktan ziyade oyunları bitirmek. Ayrıca Cox’un balayısı da yakında bitiyor. Durum böyle olunca Rowe’un elindeki birincilik tekrar eski sahibine geçebilir.