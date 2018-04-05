11000mAh Bataryalı Telefon - Blackview P10000 Pro

Daha uzun pil ömrü için performans ve tasarımdan bir miktar feragat ederim diyenler için Blackview, 11000mAh bataryalı telefonu P10000 Pro'yu satışa sundu.

Telefonların daha güçlü işlemcilere, daha güçlü donanımlara ve daha üstün yeteneklere sahip olarak ‘akıllı’ hale gelmesi, kullanıcıların bir özellikten feragat etmelerine neden oldu: Batarya ömrü. Fakat Blackview, yeni akıllı telefonu P10000 Pro’nun içine yerleştirdiği 11000mAh’lik batarya ile bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Telefonun adı ile batarya kapasitesinin uyumsuz olduğu aşikar. Fakat burada asıl dikkat etmemiz gereken nokta cihazın 50 gün bekleme süresi ve tek şarjla 7 günlük kullanım vaat ediyor olması. Günümüz akıllı telefonlarında saatleri saydığımızı düşünürsek, 7 günlük kullanım süresi oldukça iddialı.

Normal şartlarda böylesine devasa bir akıllı telefonun son derece kaba bir tasarıma sahip olmasını bekleyebilirsiniz. Fakat Blackview P10000 Pro, 18:9’luk ekranı, son derece ince çerçeveleri ve keskin hatlara sahip tasarımı ile gayet şık görünüyor. Elbette ki cihaz, sıradan bir akıllı telefona göre bir miktar kalın.

Blackview P10000 Pro Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5,99 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP+0.3MP

Ön Kamera: 13MP+0.3MP

Batarya: 11000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Blackview P10000 Pro’nun farklı tasarım varyantları bulunsa da bunlar renk olarak değil, materyal ve tasarım olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. Ülkemizde satışa çıkmayan cihaz, 197 dolarlık fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşuyor.