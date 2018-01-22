110km/s'lik Fırtınaya Karşı Koyan Uçağın Korkunç Videosu!

İtalya'dan Almanya'ya sefer düzenleyen bir uçak Friederike Fırtınası'nın saatte 110 kilometreyi bulan rüzgarı ile karşı karşıya kaldı. Neyse ki usta pilot, uçağı başarı ile yere indirebildi.

Batı ve Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan Friederike Fırtınası günlük yaşamı olağan şekilde sürdürmeyi zorlaştırırken, şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı ve Almanya, Belçika ve Hollanda’da pek çok uçak seferinin iptal edilmesine neden oldu.

Ne yazık ki bazı pilotlar Friederike Fırtınası’nın saatte 140 kilometreyi bulan korkunç rüzgarında göklere yükselmeye devam etti ve uçmak bir yere kadar kolay olsa da uçağı yeniden yere indirmek, göklerde uçmak kadar kolay olmadı.

İtalya’nın Bologna kentinden Almanya’nın Dusseldorf şehrine bir uçuş gerçekleştiren Eurowings pilotu, iniş sırasında saatte 110 kilometrelik korkunç rüzgarlara karşı koymak zorunda kaldı. İniş sırasında uçak, rüzgarın etkisi ile adeta sağa sola savruldu.

Neyse ki uçağın pilotu oldukça deneyimli ve becerikliydi. Normal hava koşullarının çok üzerinde bir rüzgarla baş etmek zorunda kalmasına rağmen usta pilot uçağı başarılı bir şekilde yere indirmeyi başardı ve böylece 2018’in ilk uçak kazasının önüne geçmiş oldu.