1120mm Lens İle Dev Bir Ay Nasıl Fotoğraflanır?

Eric Pare adlı bir fotoğrafçı, çölün ortasında 1120 mm'lik bir lensle inanılmaz fotoğraflar çekti.

Pare ve modeli Kim Henry, Ay'ın fotoğrafını çekmek için Canon 5D Mark IV DSLR fotoğraf makinesine lennsler ekleyerek 1120 mm'lik bir odak uzaklığı elde etti. Modelinden bir hayli uzak bir noktaya konumlanan Eric Pare, uzaktaki nesneyi yani Ay'ı büyük göstermek istiyordu.

Pare, bunun beklenenden daha kolay olduğunu ve çekim sırasında genişleticileri kullanarak diyafram açıklığının f/64'e kadar çıkabileceğini farkettiğini söyledi. Bunun kendisine çok kirli bir fotoğraf verdiğini söyleyen Eric Pare, ayın ve Kim'in odakta olmasının zihnini canladırdığını belirtti.

İşte f/64 diyafram açıklığında 1 / 125s enstantane hızında ve ISO 1600'de çekilen fotoğraf:

Bu diyafram açıklığında, sensördeki tüm toz lekeleri fotoğrafa yansımış ve çirkin gökyüzü ve çölün pürüzsüz görüntüsünü kirletmişti. Pare, bu lekeleri Photoshop'ta temizleyerek geriye, muhteşem bir fotoğrafın kalmasını sağladı.

Eric Pare ayrıca, ayı ve modelini odak noktasında toplamak için farklı ayarlamalarda yaptı. Mesela yine 1120mm lensle, f / 11, 1 / 200s ve ISO 100'de daha belirgin odak ve daha net bir fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğrafçılığın ne kadar zor ve bilgi isteyen bir iş olduğunu sanırım Eric Pare'in çalışması gösteriyor. Bir fotoğraf çekmek için çöllere giden Pare ve Henry'nin birçok farklı ve güzel çalışması da bulunuyor. Eğer onlara da gözatmak isterseniz buraya tıklayarak gezinebilirsiniz. Peki sizin fotoğraf çekmeye merakınız var mı? Lütfen yorumlara yazın. Ha bu arada eğer bu çekimin nasıl olduğunu da görmek istiyorsanız aşağıda bir tane de video var: