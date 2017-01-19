115 Beygirlik Otomobili 500 Beygire Çıkaran Çılgın Teknisyen!

Nissan'da çalışan bir teknisyen Matthew Paris, araç modifikasyonun sınırlarını zorluyor.

Nissan teknisteni Matthew Parris, imkansızı başarmak için çalışıyor. Parris, 1.6 litre silindir hacmine sahip olan, 115 beygirlik standart bir Juke modelini 500 beyir gücüne çıkarmak için harekete geçti. Evet, Nissan GT-R motoruyla güçlendirilmiş bir Juke'dan değil; ortalama bir Juke'dan bahsediyoruz.

Matthew, Juke'u üç aşamada güçlendirecek. İlk aşamada, araca 260 beygir gücü kazandıran hassas bir turbo şarj ünitesi ekleniyor. İkinci aşama ise Matthew'ın Houston'daki bir garajda ürettiği özel bir egzon manifoldu. Matt, araca yeni bir ara soğutucu ve harici bir atık toplama deposu da ekliyor. Çılgın teknisyenimiz, iki aşamanın toplamda 350 beygir civarındaki "ek" gücü serbest bıraktığını savunuyor.

Teknisyen, daha sonra Massachusetts'deki başka bir garajın yolunu tutuyor ve üçüncü aşamaya geçiyor: Juke'a bir Garrett GTX serisi turbo ünitesi, CAT-less düz boru, geniş gövde kiti, geniş 295 kesitli lastikler, daha derin bir CVT kefesi, bir CVT soğutucu, dövülmüş motor iç parçaları ve nitro hızlandırıcı ekleniyor. Böylece 115 beygirlik araç, 500 beygir güce ulaşma konusunda bir engeli daha aşıyor. Matthew'un planları arasında birkaç ekleme daha var.

Projeye konan isim, bizce cuk oturmuş: Deli Juke!