1150 Metre Yükseklikteki Cam Köprüde Kamera Şakası

Cam zemin üzerine yerleştirilen LCD paneller, zeminde kırılma efekti oluşturarak, turistlerin korku dolu anlar yaşamalarına neden oluyor.

Modern materyal mühendisliği, yerden binlerce metre yüksekliklere kondurulmuş kırılgan cam geçitler yapılmasını mümkün kılar. Bütünüyle güvenlidirler, ama yine de bunu bilmek, karşıdan karşıya geçme korkusunu yenmemize yeterli gelmez. Özellikle de, üzerinde yürüdüğümüz asma cam köprünün yapımında, kırılıp çökmek üzere olduğu görüntüsünü uyandıracak şeffaf LCD ekranlar kullanılıyorsa.

Belli ki bu turist, kameraya oynuyor ama, 1150 metre yükseklikte asılı duran bir köprünün cam zemininin ayaklarınızın altında kırılıp gittiği hissini vermek, görüp göreceğiniz en bayağı eşek şakalarından biri olsa gerek. Çin’in Hebei bölgesindeki Handan şehrinin dışında bulunan ‘East Taihang Dağları’nda bulursanız kendinizi, hazırlanan turist tuzağına karşı dikkatli olun.