12 Milyon Galaxy S8, Satışa Sunulmaya Hazırlanıyor!

Samsung, Galaxy S8 cihazına oldukça güveniyor. Güney Koreli şirket, cihazın üretiminde gaza bastı.

Resmi tanıtımına 1 aydan kısa bir süre kalmış olan Galaxy S8 konusunda Samsung ciddi bir hazırlık içinde. Özellikle Note 7 olayından sonra yaraları sarma ve sektörde oyuna yeniden dahil olma adına Galaxy S8'e oldukça güvenen Samsung, bu güvenini attığı adımlar ile de gösteriyor.

Bu adımlara yönelik önemli bilgilerden biri, Vietman merkezli Naver.com sitesinin raporundan gelmekte. Samsung'un Vietnam'da bir üretim fabrikası mevcut ve bu fabrikada çoktan Galaxy S8'in seri üretimine başlanmış durumda.

Söz konusu raporda belirtilene göre Samsung'un Vietnam'daki fabrikasında Mart ayı için 7.8 milyon, Nisan ayı için ise 4.7 milyon adet Galaxy S8 üretilmekte. Tabi bu cihazların kaçının 5.8-inç, kaçının 6.2-inç ekranlı model olduğu konusunda bir bilgi mevcut değil.

Bu rakamlar tahmin edebileceğiniz gibi Samsung tarafından onaylanmış rakamlar değiller. Fakat Güney Koreli şirketin böylesine önemli bir cihazı tanıtmadan önce üretebildiği kadar cihaz üretmesi kulağa mantıklı geliyor. üstelik elimizde iPhone 7 Plus örneği de mevcut. iPhone 7 Plus'ın simsiyah renk seçenekli modeline ilk tanıtıldığı dönemde o kadar fazla talep gelmişti ki, Apple'ın elindeki cihaz sayısı kısa süreli de olsa talebi karşılamaz duruma gelmişti.

Bakalım bu ciddi üretim sayısı, Galaxy S8 talebini karşılayabilecek mi? Galaxy S8, 29 Mart'ta görücüye çıkacak.