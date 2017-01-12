Bir Oyuncu, 12 Saat Aralıksız Oyun Oynadıktan Sonra Kan Pıhtılaşması Yüzünden Öldü!

İngiltere'de bir Xbox oyuncusu, aralıksız olarak 12 saat oyun oynadıktan sonra kan pıhtılaşması yüzünden hayatını kaybetti.

Bir Xbox oyuncusu, 12 saat aralıksız oyun oynadıktan sonra kan pıhtılaşması yüzünden öldü. İngiltere'de gerçekleşen olayda, Chris Stanifort adlı 20 yaşındaki oyuncu, uzun süre hareketsiz kalmasından ötürü, uzun menzilli uçuşlardaki yolcularda da görülebilen “derin toplardamar pıhtılaşmasına” maruz kaldı ve bu yüzden akciğerlerinin tıkanması nedeniyle hayatını kaybetti.

Chris’in babası, oğlunun üzücü ölümüyle ilgili olarak “Bir ebeveyn olarak ne yaptığını bildiğiniz için bilgisayar oyunu oynamanın ona zarar veremeyeceğini düşünüyorsunuz. Tüm ülkede çocuklar, uzun süreler boyunca bu oyunları oynuyorlar. Bunun, onları öldürebileceklerini fark etmiyorlar.” dedi.



Chris Staniforth

Chris, 12 saat oyun oynadıktan sonra dışarı çıktı. Daha sonra arkadaşına göğsünde ağrı hissettiğini söyledi ve yere yığıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelmesine rağmen, onu kurtaramadılar. Adli doktor, 20 yaşındaki bu gencin hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen derin toplardamar pıhtılaşması yüzünden öldüğünü doğruladı.

Chris’i tanıyan David adlı biri, onun oyun tutkusuyla ilgili olarak “Chris, Xbox’ı için yaşardı. Bir oyuna başladığında, aralıksız olarak saatlerce oynardı. Bu süre bazen 12 saati bulurdu.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Kısacası böyle trajik olaylara mahal vermemek için oyun oynarken en azından 2-3 saatte mola vermek ve oyun sürelerini bu kadar uzun tutmamak gerekiyor. Hele ki aç ya da uykusuz bir şekilde oyun oynamak, sağlık açısından çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Unutmayın, sağlık her şeyden önce gelir.