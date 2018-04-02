Marco Zozaya, bilime merak duyan her çocuğun neleri hak ettiğini gösteren bir örnek. Kendisinin henüz 12 yaşındayken otizm üzerine çektiği dramatik videosu 8 milyon kişiye ulaştı. Zozaya, şu an 14 yaşında ve kendisinden 10’larca yaş büyük insanları utandıracak işler yapıyor.

Çocuk aşıları, çağın en gizemli rahatsızlıklarından birisi olan otizme mi neden oluyor?

Açıkçası otizmin kaynağı konusunda bilim dünyası hala net bir kanıt ortaya koyabilmiş değil. Küçük yaşlarda anlaşılabildiği gibi otizm, yetişkin olmak üzere olan insanlarda da ortaya çıkabiliyor. Ancak psikolojik ya da biyolojik olarak, çocukluk döneminde yaşananlarla büyük ilgisi var. Otizmin gelişimi insandan insana farklılık gösterirken, her geçen dönem yeni bir çeşidi ortaya çıkıyor.

Aşıların otizme neden olmadıklarını anlatmaya çalışan genç bilim insanı Marco Zozaya, bundan 2 yıl önce tepkisini göstermek için bir video çekmişti. Hızlı ve agresif tavrı, anlatmaya çalıştığı şeyin etkisini arttırıyordu.

Zozaya, bilime olan ilgisiyle çocuk aşılarının otizme neden olmadıklarını şu şekilde anlattı:

“Aşıların otizme neden olduğuna dair, gözlemlenebilir evrendeki bütün kanıtlar bu klasörün içinde bulunuyor” diyerek dosyasını açan Zozaya, klasörden çıkan boş kağıtlarla, mükemmel anlatı yeteneğini konuşturuyor. Yani bir kanıt yok diyor.

Video Facebook üzerinde toplam 8 milyon kişiye ulaştı. Zozaya, CNN gibi önemli basın kuruluşlarının dikkatini çekti. Şimdilerde 14 yaşında olan genç, bu videoda oldukça agresif davrandığını belirtiyor.

Marco, ilerleyen yıllarda Stephen Hawking ve Neil de Gresse Tyson gibi önemli bilim iletişimcilerinin arasında yer almak istiyor. Onun yayınladığı ilk videoya, çocuk aşısı karşıtları sayısız nefret söylemi bıraktılar. Kendisini ilaç endüstrisinin savunucusu olarak nitelendirdiler ve ailesine bile saldırdılar.

Marco Zozaya, daha sonra kendisinin de bir çeşit otizm spekturumuna sahip olduğunu öğreniyor. Ancak hala çalışmaya ve bilimi basit bir şekilde anlatmaya devam ediyor. Çocuk aşılarının otizme neden olması tartışmaları ve hatta otizmin kendisi de Zozaya gibi beyinler sayesinde çözülecek.

Otizm ne bir hastalık ne de bir eksiklik. Sadece ilgi isteyen özel bir durum.