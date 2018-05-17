12 Yaşındaki Çocuk, ‘Boğulma Oyunu’ Oynarken Hayatını Kaybetti!

Özellikle Amerika'daki gençler arasında oldukça popüler olan ve kendinden geçme oyunu, boğulma oyunu gibi isimlerle anılan garip eğlence biçimi, gencecik bir çocuğun canına mal oldu.

Hepimiz lisedeyken garip oyunlar oynadık; bunu kabul edelim. Ancak belki de bizim dönemimizde (90'ların sonu, 2000'lerin başından bahsediyorum), 'eşek şakası' diye adlandırdığımız şeyler bugüne oranla çok daha masum kalıyor. Gençler arasında oldukça yaygın olan ve sosyal medyadan çekilen videoları paylaşma isteğinden doğan bu oyun, bir çocuğun hayatının sona ermesine sebep oldu.

Dilerseniz bu oyunun nasıl oynandığına kısaca bir değinelim: Oyunu oynayan kişi ayakları sabit olacak şekilde, nefesini tutup vererek ve hızlıca 10 kere öne eğilip kalkıyor. Daha sonrasında dikilen ve 10 saniyeliğine nefesini tutan kişi beynine yeterli oksijen gitmediği için bir süre kendinden geçiyor.

Utah'ta yaşayan Tua Muai de bu oyunu arkadaşlarıyla oynayan gençlerden biriydi. Bayıldıktan sonra bilinci yerine gelmeyen ve hastaneye kaldırılan Tua Muai, bir süre sonra hayatını kaybetti. Konuyla ilgili konuşan Muai'nin annesi ise şunları söyledi: "Anneler gününü, çocuğumun cenazesini planlayarak ve ölüm kağıdını doldurarak geçirdim. Oysa kendisiyle kahvaltı ediyor olabilirdim. 'Seni seviyorum anne!' diyerek bana bir çiçek veriyor olabilirdi."

Hayatta eğlenmenin, anın tadını çıkarmanın binbir türlü yolu varken sosyal medyanın da etkisiyle bu tip şeylere girişilmesi oldukça acı. Umuyoruz en azından bu ölüm, yine bu saçma sapan oyunla hayatını kaybedebilecek gençlerin ölümüne engel olacaktır.