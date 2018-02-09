12 Yıl Boyunca Aynı Pencereyi Çeken Türk Fotoğrafçı!

Fotoğraf çekmek için çok uzaklarda aradığınız estantaneler bazen burnunuzun dibindedir. Onları görmeniz gerekir. Türk fotoğraf sanatçısı Alper Yeşiltaş’ın uluslararası fotoğrafçılık sitelerinde yankı uyandıran çalışması, insanı fazlasıyla düşündürüyor.

İstanbul’da yaşayan avukat ve fotoğraf sanatçısı Alper Yeşiltaş, 12 yıl boyunca “takıntılı” bir şekilde aynı pencerenin fotoğrafını çekti. Pencerenin bulunduğu bina yıkıldı, geriye insanı derin düşüncelere iten mükemmel bir çalışma kaldı.

Pencere, bir apartman dairesinin koridorundan açılan bir yerdeydi. Yeşiltaş’ın yaşadığı odanın hemen karşısında olan bu pencere, ona büyük ilham veriyordu. 2005 yılında fotoğraf makinesini eline alarak pencereyi fotoğraflamaya başladı ve sonraki 12 yıl boyunca aynı şeye devam etti. Apartman 2017 yılında yıkılıncaya kadar deklanşörüne sürekli bastı Alper Yeşiltaş.

Kimi zaman fırtınalar gördü o pencere, kimi zaman güneşli ve neşeli günler. Bazen perdesinin rüzgarla savruluşu, bazen bir yarısının gölgeyle kapanması, bazen de üzerine düşen gölgelerle umudu yansıtması… Her şey, Alper Yeşiltaş’ın makinesinden çıkınca anlam kazandı.

Yaşadığımız yere ve dünyaya bakış açımızı değiştirecek olan mükemmel çalışmadan anlamlı kareleri sizinle paylaşalım:

1 Mayıs 2017:

Alper Yeşiltaş'ı buradaki Instagram ve yine buradaki internet sitesinden takip edebilirsiniz.