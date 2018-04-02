Aselsan Mühendisinin İkizinden Şüphe Uyandıran Açıklama!

2006 yılında kendi aracında ölü bulunan Aselsan mühendisi Hüseyin Başbilen’in ikiz kardeşi Hasan Başbilen, yürütülen soruşturma kapsamında oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Olayın gerçekleştiği gün kardeşinin eski eşinin söylediklerini aktaran Hasan Başbilen, soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler sarf etti.

Aselsan mühendislerinin şüpheli ölümleri ya da intiharları, kamu oyunun gündeminden düşmüyor. Tam 12 yıl önce, kendi aracı içinde ölü bulunan mühendis Hüseyin Başbilen’in ölümü hakkındaki soruşturmalar halen devam ediyor.

Kardeşinin ölümünden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma kapsamında yeni bir ifade veren ikiz kardeş Hasan Başbilen, belki de bütün soruşturmanın gidişatını değiştirecek ifadeler sarf etti:

"4 Ağustos 2006 günü kayıp olduğunu öğrenince Hüseyin'in evine gittim. Gitmeden önce annemle babama haber verdim. Önce onlar gittiler. Hüseyin'in evine gittikten sonra eşi Gülen Seda sık sık telefonla görüşmeye başladı. Telefon geldiğinde bizim yanımızda görüşmüyordu. Telefonu alıp boş bir odaya geçiyordu. Yaptığı her görüşmeden sonra da farklı farklı şeyler söylüyordu. Gelen aramalar Hüseyin'in telefonundandı. İçeri girip bir görüşme yaptıktan sonra yanıma geldi ve ‘Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki’ dedi. Cümlesini tamamlamadan kendi eliyle ağzını kapattı. Ne demek istediğini sordum. Ancak ‘İşte saçmalıyorum’ dedi. Hüseyin'i kimin ne maksatla, nereye götürdüğü hususunda bir açıklama yapmadı. Cümlesi de yarım kaldı."

"Hüseyin ölmeden iki ay kadar önce evlendiler. Düğünlerinde bulundum. Ancak düğünden sonra Gülen Seda, kendi adetlerine göre yeni evli çiftlerin evine en az iki ay gidilmeyeceğini söyledi. Biz evine gitmemizi istemediğini anladık ve ne annem babam ne de ben Seda'nın bu talebi uyarınca evine gitmedik. Gülen Seda bize eve iki ay gelmememiz gerektiğini söyledi. İki ay dolunca da Hüseyin öldü. Bunun da planlı olduğunu düşünüyorum."



Hüseyin Başbilen ve eşi

Bu ifadeler, vefat eden mühendisin babası tarafından da doğrulandı:

Hürriyet'in haberine göre, ailenin babası Hüseyin Başbilen de oğlunun söylediklerini bir bir doğruladı ve kendi ifadesinde şu açıklamalarda bulundu:

"Oğlum kız kardeşinin İstanbul'daki komşusunun arkadaşı ile tanıştı ve bir süre konuştuktan sonra, olaydan iki ay önce evlendiler. Eşi Gülen Seda bizi evine 2 ay kabul etmedi. 2 ay içinde oğlumla yüz yüze 3 sefer görüştük.Telefon görüşmesi yapıyorduk. Oğlumun kayıp olduğunu öğrendikten sonra Yenimahalle'deki evlerine gittim.

“Gülen Seda'ya sordum, ‘Hüseyin nerede Hüseyin'e ne oldu?’ dedim. Gülen Seda, ‘Hüseyin intihar etti’ dedi, ben de ‘Sen ne söylüyorsun’ dedim. Gülen Seda ‘Hastaydı’ dedi. Ben de ‘Ne hastası’ dedim. Bana ‘Psikolojik tedavi görüyordu’ dedi. Oğlum 2 gün sonra bulunuyor. Bir insanın eşi kaybolduğunda 'Kocam öldü' diyebilir mi, 'Ona dua edin' deyip ümidi kesebilir mi? Bu bizim akıllarımızda çok soru işareti bıraktı. İnsan kocasının ölüm haberini alır da gözünden bir damla yaş akmaz mı?”

“Gülen Seda olayın olduğu gün salonda dolaşırken ‘Eşimi kaçırdılar’ dedi. Ben de 'Sen ne diyorsun kim kaçırdı?' dedim. 'Ay ben ne diyorum' dedi, ağzını kapattı. Eşi Gülen Seda oğlumun cenazesi bulunup defnedildikten sonra yani yas döneminde bizim ısrarımız doğrultusunda 2-3 kez evimize geldi. Her geldiğinde bir saatten fazla durmayıp gitti ve 3 gün sonra veraset ilamı çıkarttı. Bundan sonra avukatı ile görüşeceğimizi söyledi."

Soruşturma devam ediyor, detayları aktarmaya devam edeceğiz.