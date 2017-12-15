1200 Yıl Öncesinin Asil Kraliçesinin Yüzü Yeniden Yapıldı

Gömülü olduğu mezarın içerisinde çok sayıda mücevherat ve kıymetli eşya bulunan kadının, zamanının ünlü bir dokumacısı olduğu düşünülüyor. Kadının kimyasal vücut analizi yapıldıktan sonra elde edilen verileri kullanan sanatçı, yüzünü temsil eden bir model ortaya çıkardı.

En az 60 yaşlarında öldüğü düşünülen varlıklı, soylu Perulu kadının yüz özelliklerini çıkarabilmek için 3 boyutlu olarak basılmış maske ve kadının kemik ve kas yapısından çıkarılan verileri kullanan uzmanlar, 220 saat boyunca el işçiliği yaptılar.

Arkeologlar Huarmey Kraliçesi olarak adlandırılan kadının mezarını, İnka’lardan yüzyıllarca önce bölgede hüküm süren eski bir topluluk olan Wari kültürüne ait 57 kadın aristokratın da mezarıyla birlikte gün yüzüne çıkarmışlardı.

Bilim insanları kadının görkemli bir törenle gömüldüğünü, vücudunun, mücevher ve altın küpe, bakır tören baltası ve gümüş kupadan oluşan çeşitli pahalı maddelerle donanmış, özel bir bölmede saklandığını söylüyorlar.

Kadının hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla yüzünü yeniden yapan uzmanlar, kadının bu varlıklı hayatını, usta bir sanatkar olmasına borçlu olduğunu düşünüyorlar.

İlginç bir şekilde yüzyıllar boyunca mezar hırsızlarının saldırısına uğramadan bugüne kadar gelen kabir, Warsaw üniversitesi’nde araştırmacı olan Dr. Milosz Giersz ve Perulu arkeolog Dr Roberto Pimentel Nita tarafından 2012 yılında bulunmuştu.

Peru’nun başkenti Lima’dan araçla 4 saatlik mesafede bulunan El Castillo de Huarmey sitesinde yer alan 1200 yıllık ‘Ölüler Tapınağı’, vaktiyle uzmanlar tarafından işaretlenmişti. Lima, yüzyılımızın en önemli keşiflerinin yapıldığı yerlerden biri olma özelliğine sahip.

Kadının iskeleti üzerinde yapılan bir analiz, öldüğünde en az 60 yaşında olduğunu gösteriyor. Zamanının büyük bölümünü oturarak geçiren kadının, daha çok vücudunun üst bölümünü kullandığı anlaşılıyor. Bu nedenle de kadının usta bir dokumacı olduğu düşünülüyor.

Andean milletleri, özellikle de Wari’ler, yapımı 2-3 nesil süren ince işçilikli dokumaları üreten dokumacıları sıklıkla ödüllendirirlerdi.

Huarmey Queen’in hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen araştırmacılar, yeniden yüz yapımı konusunda uzman olan bir kişiyle birlikte arkeolog Oscar Nilsson’ı istihdam ettiler.

İsviçre’de yaşayan Nilsson, bu asil kadının kafatasının 3 boyutlu olarak basılmış versiyonunu temel çalışma alanı olarak kullanmış, fakat yüz özelliklerini kendi elleriyle yeniden tasarlamış.

Kadının yeni yüzü, elde edilen veri setlerine dayalı olarak işlenmiş. Bu verileri kullanan Nilsson, kadının kas ve et kalınlığına yönelik tahminlerde bulunmuş.

Huarmey Queen’in kemikleri üzerinde yapılan kimyasal analizler, yerel su kaynağı içerek büyüdüğünü gösteriyor. Bu bilgiden hareket eden Nilsson, kadının yaşadığı El Castillo de Huarmey bölgesinde yaşayan çağdaşlarının resimlerini baz model olarak almış.

Saç yapımı için kurak havası nedeniyle hala kafatasında bulunan kadına ait gerçek saçları kullanan Nilsson, aynı zamanda yerel bir peruk mağazasından elde ettiği peruğu da kullanmış.

Dr. Gierzs “Yeni yapımı ilk gördüğümde, Huarmey’de bu yüze sahip yerli arkadaşlardan birini görüyor gibi oldum. Kadının genleri hala yerli yerinde duruyor” diyor.