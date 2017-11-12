120Hz Ekranlar ile 60Hz Ekranlar Arasındaki Fark Nedir?

Hayatımıza gittikçe daha fazla entegre olmaya başlayan 120Hz ekranların standart 60Hz ekranlardan farkı nedir hiç düşündünüz mü?

iPhone X ve Razer Phone gibi cihazlar ile birlikte monitörlerin dışında akıllı telefon gibi küçük cihazlarda da 120Hz ekranları görmeye başladık. İyi, güzel, herkes 120Hz ekranların 60Hz ekranlardan daha iyi olduğunu söylüyor fakat iki ekran arasındaki farklar nedir?

120Hz demek, ekranın saniyede 120 kere yenilenmesi, görüntünün 120 kez yeniden işlenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısı ile 120Hz ekranlarda görüntü, 60Hz ekrana göre iki kat daha dinamik ve akıcı oluyor. Bu akıcılık özellikle hareketli görüntülerin bulanıklaşması ve görüntülerde kırılma olmasının önüne geçmektedir. Ayrıca 60Hz ekranlarda görüntü bir miktar titremektedir. Bu fark her ne kadar sıradan bir görüntüde çok hassas gözlere sahip insanların ayırabileceği kadar olsa da yüksek fps’lerde rahat bir şekilde fark edilebilir.

120Hz ekranların bir başka önemli özelliği ise 24Hz Blu-ray içerikleri oynatabilmesidir. Çoğu sinema filmleri 24Hz Blu-ray çekilmektedir. 60, 24’ün bir katı olmadığı için 60Hz ekranlardan Blu-ray 2-3 yenileme hızında verilebilir. 120 ise 24’ün doğrudan katı olduğu için görüntüleri 24Hz olarak verebilmektedir. Blu-ray’daki bu önemli fark kullanıcılara daha pürüzsüz ve titremesiz bir görüntü sunmaktadır.

Çok hayati farklar olmasa da daha kaliteli görüntü izlemek isteyenler için 120Hz ekranlar cazip görünmüş olabilir. Fakat keşke her şey bu kadar güzel olsa... Ne yazik ki eğer 60fps görüntü alıyorsanız 120Hz ile 60Hz ekranlar arasında bir fark bulunmuyor. Fark, görüntü 120fps olduğunda ortaya çıkıyor. Dolayısı ile ister monitör, ister TV, ister telefon olsun, 120Hz ekran konusunda sizin için önemli olan görüntüleyeceğiniz içeriklerin ya da oyunların 120fps olmasıdır.

Son olarak işi biraz daha ileri götürerek 240Hz’in 60Hz ve 120Hz’e göre ne kadar akıcı olduğunu görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.