Çizim ve resim işleme denince herkesin aklına otomatik olarak Adobe Photoshop gelse de, bu alandaki çok sağlam alternatiflerden biri olan SketchBook Pro ücretsiz oldu.

Autodesk tarafından geliştirilen yazılımın ücretsiz olması, açıkçası herkesi bir miktar şaşırttı. Nitekim bu kısa süreli bir teklif veya bir promosyon değil; Autodesk'den gelen açıklamayla, programın Mac, PC, Android ve iOS platformlarındaki yazılımlarının tamamen ücretsiz olduğu açıklandı.

Eskiden senelik abonelik yöntemiyle çalışan bir yazılım olan Autodesk Sketchbook'u bir sene kullanmak için PC'de senelik 29 dolar gibi bir meblağ ödemeniz gerekiyordu. Eğer ki daha önceden programı satın aldıysanız ve abonelik sürenizin dolmasına kısa bir süre kaldıysa tek yapmanız gereken programı güncellemek; bu sayede program sonsuza kadar kullanılabilir olacak. Herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Üstteki örnek çalışmalardan da görebileceğiniz gibi oldukça muhteşem işler çıkarılabilen Autodesk's Sketchbook'u MAC veya PC platformlarında indirip kullanmak için buraya tıklayabilir. iOS ve Android için ise hemen aşağıdaki linklerden akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.